Andrés Fassi habló tras Talleres-Boca: “Chiqui Tapia perjudicas a una institución que merece respeto”

Continúan las polémicas tras el partido de Boca-Talleres, que dejó al Matador fuera de la Copa Argentina. El encuentro tuvo un arbitraje bastante cuestionado que desembocó en dos denuncias penales. Por un lado, Andrés Fassi acusó a Andrés Merlos de golpearlo; por el otro, el árbitro señaló que el empresario lo amenazó de muerte.

Este lunes, Andrés Fassi dio una conferencia de prensa en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli y apuntó directamente contra Claudio “Chiqui” Tapia.

ANDRÉS FASSI APUNTÓ DIRECTAMENTE CONTRA EL CHIQUI TAPIA

Andrés Fassi inauguró la conferencia asegurando que es “uno de los momentos más difíciles y tristes”. Luego, aseguró que lo que ocurrió “va mucho más allá que una equivocación arbitral” y señaló que la situación “es muy grave”.

Ante esto, enumeró que Talleres fue perjudicado con la fecha del encuentro: “Se nos obliga a jugar teniendo a siete jugadores en fecha FIFA”, señaló Fassi; y detalló que también habían pedido que Merlos no dirigiera el encuentro; “fue una decisión muy pensada”, agregó.

Rápidamente, apuntó al mandatario de AFA y dijo: “Chiqui Tapia te he pedido juntarme hace más de un año y medio (…) No sólo no me recibiste, sino que perjudicas a una institución que merece respeto, que no tiene por qué sufrir ningún tipo de situación que sufre desde hace 5 años”.

ACUSACIONES CRUZADAS TRAS EL BOCA-TALLERES

La jugada cuestionada fue una pelota que salió del campo de juego y que terminó en el primer gol del Xeneize. Ese ‘fuera de juego’ no cobrado provocó la indignación de la dirigencia albiazul que buscó al juez en el vestuario y le reclamó la decisión.

Lo que pasó en esos pasillos aún no está claro. Fassi dijo que Merlos lo agredió “con un golpe de puño” y pateó al vicepresidente de la T. El árbitro aseguró que el empresario ingresó al vestuario con custodios armados y lo amenazó de muerte.

MERLOS DENUNCIÓ PENALMENTE A FASSI

Después de la denuncia presentada por Fassi, Andrés Merlos hizo lo suyo ante ante el Ministerio Público Fiscal de Mendoza; provincia donde se desarrolló el encuentro deportivo. El árbitro acusó al dirigente albiazul de “amenazas agravadas”.

La causa ahora está en manos del fiscal Gustavo Stroppiana Gómez. La acusación se suma a los dos expedientes que le abrirán a Fassi de parte del tribunal de disciplina y de ética.

QUÉ DIJO FASSI DEL ATAQUE DE MERLOS

El presidente albiazul denunció que el juez lo agredió “con un golpe de puño” en su cara y que además le dio “una patada en las costillas” al vicepresidente Gustavo Gatti, quienes debieron ser asistidos por personal médico del servicio de emergencia afectado en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Si se acredita la agresión de Merlos a Fassi puede ir de expulsión o suspensión de 3 meses a 5 años. Si se comprueban las amenazas de las que habla Merlos la sanción al titular albiazul será mucho mayor al de una reincidencia.

LOS ANTECEDENTES DE ANDRÉS FASSI

El 25/6/2022, en Talleres 0 - Central Córdoba 2, el árbitro denunció que había sido increpado por el dirigente albiazul razón por la que el Tribunal lo suspendió por 30 días de sus funciones como dirigente, aunque no se habría cumplido porque no hubo descargo.