Dos dirigentes de AFA fulminaron a Andrés Fassi tras el Talleres-Boca: “Las SAD nunca ganan nada”

Los octavos de final de la Copa Argentina enfrentaron a Talleres y Boca, por el pase a cuartos. El partido fue para el Xeneize, por penales, pero el resultado dejó múltiples polémicas. Entre ellas, la denuncia que presentaría Andrés Fassi contra Adrián Merlos, el árbitro, por un supuesto golpe en el vestuario.

La situación repercutió en las esferas de la AFA donde dos dirigentes, Maximiliano Levy y Daniel Ferreiro, apuntaron contra el presidente de la T.

DIRIGENTES DE AFA APUNTARON CONTRA FASSI

Maximiliano Levy fue el primero en meterse en la polémica de Talleres, Fassi y el arbitraje, y utilizó su cuenta de X para hacerlo. El prosecretario ejecutivo de AFA y presidente de Almirante Brown lo chicaneó diciendo: “Tranquilo, Jirafales, ya van a ganar algo con la Sele”, junto a una foto del albiazul y sus hijos con la camiseta de la selección de México.

Maximiliano Levy, presidente de Almirante Brown.

Además, respaldó a Merlos, que supuestamente agredió al mandatario albiazul, y agregó: “Soldado de Merlos de acá hasta el fin de mi vida”.

Por otro lado, el vicepresidente de Nueva Chicago y exvocero de la AFA, Daniel Ferreiro, publicó: “Fassi es el que quiere hacer S.A. al fútbol argentino. Necesita de custodios armados como todo cagón. No queremos parecernos a los mexicanos en el fútbol, para frustrados o perdedores tenemos a Fassi, la cara de las SAD y la derrota”.

Daniel Ferreiro, exvocero de AFA. (Prensa)

Y sumó: “Las empresas deben jugar en torneos empresarios. Las SAD nunca ganan nada porque venden sus jugadores, no hacen estadios, ni les importa. Ojalá vuelvan los socios genuinos y tengan una pinche alegría”.

ANDRÉS FASSI ASEGURÓ QUE DENUNCIARÁ A MERLOS

“Al terminar el partido, bajé del palco y fui al vestuario del árbitro. Le pregunté por qué seguía perjudicando a Talleres, porque no es la primera vez, ya van varias veces que este árbitro perjudica a Talleres. La situación del gol de Boca es inexplicable”, dijo Andrés Fassi al finalizar el encuentro.

Luego, acusó que el árbitro Merlos lo golpeó. “Cuando le dije eso, me dijo que vaya al vestuario y me agredió. Me pegó una trompada a mí y una patada al Vicepresidente Hugo Gatti, que terminó en el suelo. En mi vida vi una situación de esta: un jugador que haga el 10 por ciento de esto, no juega nunca más”, apuntó.

Luego, aseguró que va a denunciar penalmente a Merlos y adicionó: “Talleres pedirá una explicación a la AFA. Se nos sigue perjudicando”.