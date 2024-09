El Cacique Medina y la bronca en Talleres: también la descargó contra el árbitro

El caliente Talleres-Boca por Copa Argentina, que terminó en escándalo por la eliminación Albiazul en los octavos de final, marcó el regreso de Alexander Medina para su segundo ciclo en el club de barrio Jardín. Y el DT uruguayo también apuntó los cañones contra el árbitro Andrés Merlos.

“Pienso que no arbitró bien. Y que alguna jugada no estuvo bien decretada. Por ejemplo el gol de Boca”, descargó el Cacique, por lo que fue el 1 a 0 del Xeneize, cuando Brian Aguirre convirtió después de que la pelota había salido del campo de juego.

“Si hay un gol ilícito cambia la ecuación. En Copa Argentina debería haber VAR también. Los arbitrajes son como los entrenadores, nos equivocamos. Lamentablemente no fue un buen arbitraje de Andrés”, enfatizó el DT, que sigue con la espina clavada por aquella final perdida ante el Xeneize por Copa Argentina en 2021.

“La explicación es que no la vio, que estaba muy lejos. Con eso no alcanza. Con jugadas capitales como puede ser un gol te cambia el desarrollo de un partido. No me quiero detener en estos aspectos. Prefiero que hable el presidente de estas cuestiones. Voy a tratar de hablar solo del tema deportivo, que me compete”, remarcó el Cacique.

Talleres y su partido ante Boca en Mendoza. No pudo ser. (Fotobaires).

Y completó: “En la semana se habló muchísimo de este partido, de Merlos como árbitro, obviamente iba a estar bajo la lupa”.

EL TÉCNICO Y QUÉ LE GUSTÓ A TALLERES

“A mí me gustó el equipo. Por momentos estuvimos mejor nosotros. El equipo tuvo personalidad, actitud. Tácticamente fue un partido parejo, de pocas situaciones de gol. No hicimos mucho daño en la ofensiva. Es algo para hacer, para trabajar. Felicité a todos los jugadores porque se brindaron por entero y estuvimos competitivos”, resaltó el Cacique.

Talleres y su partido ante Boca en Mendoza. No pudo ser. (Fotobaires).

“Así es el fútbol. Los penales determinaron que ganaron ellos. Nos vamos con bronca. El vestuario está golpeado como pasa en este tipo de partidos. Están frustrado. Están tocados. Pero tenemos materia prima para sacar esta situación”.