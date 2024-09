Andrés Merlos rompió el silencio y aseguró que Fassi lo amenazó de muerte

Andrés Fassi aseguró que su tocayo Merlos le pegó una trompada tras el polémico partido de Talleres-Boca, por Copa Argentina. La situación se dio en la zona de vestuarios, y el presidente albiazul confirmó que hará una denuncia penal. Sin embargo, horas después, el árbitro rompió el silencio.

Fue una pelota que salió de la cancha y desembocó en el gol del Xeneize lo que generó indignación en la cúpula alta del Matador. Es que, Fassi ingresó al vestuario de Merlos, luego del partido, para realizar el reclamo y ahí, se dio una situación que tiene versiones encontradas.

Por un lado, el empresario cordobés acusó que Merlos le dio una trompada a él y pateó al vicepresidente de T, Hugo Gatti. Pero, el acusado dio su versión de los hechos y denunció que Fassi ingresó con custodios armados y lo amenazó de muerte.

ANDRÉS MERLOS ROMPIÓ EL SILENCIO Y ACUSÓ A FASSI

Andrés Merlos habló con DirecTV y fue durísimo con Fassi, a quien acusó de abordarlo acompañado de personas armadas. “Entraron dos personas a mi vestuario con un arma de fuego, faltó que apriete el gatillo”, dijo el árbitro y aseguró que el dirigente Matador lo esperó “con cinco personas”.

Y sumó: “Me empezó a gritar y me decía ‘te vamos a matar’”. Luego, apuntó a la “impunidad” que tendría el empresario en el fútbol argentino y negó que lo haya golpeado.

“Ahí estaba la policía, que puso los escudos. Vinieron al vestuario y ahí me dejan ver la culata de un arma. Yo soy militar y reconozco cuando veo un arma. Me la dejaron ver y me dijeron algo que yo lo sentí en tono amenazante”, manifestó.

Finalmente, advirtió: “Voy a hacer la denuncia, atrás está mi familia, pensaba en ellos también. Está sufriendo mi madre, mi familia”.