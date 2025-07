La eliminación de Instituto en el análisis de Daniel Oldrá, y los refuerzos que llegarían

Instituto quedó en el camino en Copa Argentina al perder 3-2 ante Huracán de Parque Patricios en la definción por penales (0 a 0 en tiempo reglamentario). Y el DT Daniel Oldrá habló de lo mostrado por el equipo, a un puñado de días del debut en el torneo Clausura.

“Estos partidos se juegan distinto. Si empatás vas a penales y te quedas afuera. Podríamos haber pasado”, resumió el entrenador de Instituto, asumiendo que en el primer tiempo al equipo le costó mucho.

“Huracán tampoco llegó mucho. El partido fue trabado, de mucha intensidad. No supimos terminar algunas contras. El segundo tiempo fue parejo”, observó el “Gato”.

El entrenador realizó un sólo cambio, y muchos se preguntaron por qué no movió más el banco. “No hice mas cambios porque varios de esos futbolistas que pateaban penales. El segundo Me prive de hacer cambios porque pensé que íbamos a los penales. Y salió mal", admitió.

Instituto de Córdoba vs Club Atlético huracan. 16avs de Final. Copa Argentina. (Fotobaires)

LOS REFUERZOS PARA INSTITUTO

“Creemos que van a venir refuerzos. Estamos trabajando en eso. Pero hasta que no estén acá no podemos decir nada”, anticipó Daniel Oldrá.

Está muy cerca de sumarse a Instituto el delantero colombiano Jhon Emerson Córdoba (24 años), quien tenía un principio de acuerdo con Newell’s y no se dio. También lo buscaba Vélez.

John Emerson Córdoba, el colombiano que llegará en los próximos días a Instituto (Instagram @jhon_cordoba15)

Córdoba provine del Millonarios de su país, y llega a préstamo con opción de compra del 50 por ciento de sus derechos económicos.