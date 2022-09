Soledad Laciar apuntó contra el exministro de Seguridad: “Mosquera se cree que somos tontos”

En la previa de la continuidad del juicio por el crimen de Valentino Blas Correas, Soledad Laciar volvió a apuntar contra el exministro de Seguridad, Alfonso Mosquera. La madre del joven asesinado por la Policía de Córdoba, deslizó: “Mosquera se cree que somos tontos”.

Laciar respondió a los dichos del exmandatario en su paso por Telenoche y manifestó: “La verdad que tuve mucho dolor al verlo ahí. No le permitió preguntas a los periodistas. Fue un maleducado, habló de nosotros sin que estemos presentes y se sentó a dar una lección de seguridad, cuando en la calle pasa otra cosa”.

El diálogo con Gonzalo Cumplido

“Cumplido me dijo que Mosquera fue el primero que se enteró, antes incluso que el jefe de Policía. Me contó que Mosquera dijo que Blas le había jodido la carrera a gobernador”, expresó la mujer en diálogo con Cadena 3.

Gonzalo Cumplido en Tribunales II ( Luciano Ferrari)

En sintonía con lo anterior, el excomisario aseguró que el exministro ordenó poner “vallas porque éramos clase media”. Ante esto, la madre lo desafió: “En caso que Cumplido haya mentido, que Mosquera vaya a la Justicia a defenderse”.

Los disparos al Fiat Argo de los jóvenes

“La Policía no tiene que disparar en un control. No hay peros, era un protocolo claro. Los chicos no frenaron porque estaban asustados, pero no se justifica”, aseguró la madre. Además, se expresó sobre la defensa de los uniformados que causaron el fatídico hecho: “Es lo único que pueden hacer, atacar a los chicos”.