Alfonso Mosquera sobre el caso Blas Correas: “Si intuyen que trabajé fuera de la ley, que me denuncien”

Reapareció Alfonso Mosquera y, por primera vez, habló de su actuación en el crimen de Valentino Blas Correas. El exministro de Seguridad reveló sus conversaciones con los padres del joven, con el gobernador Juan Schiaretti y con el fiscal de la causa, José Mana. Además, aseguró estar “a disposición de la Justicia”.

En diálogo con Telenoche, el actual legislador tildó al crimen de “aberrante y conmovedor” y pidió que el caso “no quede impune”. “No tengo duda que se dictará una sentencia a los autores materiales y a quienes procuraron el encubrimiento”, manifestó Mosquera.

Después de que Blas Correas fuera asesinado por un arma de la Policía de Córdoba, Mosquera fue el encargado de comunicarle el hecho al gobernador Juan Schiaretti. “Me dio tres indicaciones: que me ponga en contacto con la familia, a disposición del fiscal y que abriera a la Policía de par en par para esclarecer el hecho, cueste lo que cueste y caiga quien caiga”, puntualizó.

Comunicación con los padres de Blas Correas

Respecto al contacto con los padres de Valentino, Mosquera aseguró que su primera comunicación fue con el papá del joven y luego, con Soledad Laciar. “Si yo no cubrí sus expectativas, les pido las disculpas. Si ella pretendía un accionar diferente, le pido disculpas. Siempre actué bajo la ley, buscando el esclarecimiento del caso”.

En declaraciones a la Justicia, Blas Correas padre manifestó que Alfonso Mosquera no había hablado con él “porque el Gobernador no se lo permitió”. Sin embargo, el actual legislador lo desmintió y dijo que fue una confusión.

“El Gobernador me dijo que el Ministerio de Derechos Humanos debía armar el vínculo con la familia. No era el Ministro de Seguridad quien tenía que tomar ese vínculo. Nunca se me prohibió el contacto con él”, aclaró. Además, mostró su arrepentimiento por no haber recibido a Soledad Laciar la noche del crimen en la Jefatura de Policía.

Finalmente, puntualizó que siempre estuvo a disposición de la justicia y destacó que las cámaras aportadas por la provincia “harán que este caso no quede impune”. Mientras que, respecto a su responsabilidad en el crimen, sentenció: “Si intuyen que yo he trabajado fuera de la ley, que me denuncien”.