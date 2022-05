Al parecer, Paulo Londra y Rocío Moreno habrían llegado a un acuerdo económico, después de la negativa en la segunda audiencia en Tribunales de Familia de Córdoba. Si bien todavía no está confirmado y no ha sido rubricado, la ex pareja habrían concluído con el conflicto legal.

Los jóvenes se separaron hace un año cuando esperaban a su segunda niña, Francisca. Tras la situación, Rocío Moreno, mamá de las hijas de Londra, decidió demandarlo y pedir una compensación económica para ella y sus niñas.

Este martes, trascendió que el rapero habría ofrecido 200 mil pesos por sus dos hijas, una cifra que fue muy cuestionada y no aceptada por Moreno. Pero, finalmente, habrían llegado a un acuerdo que se rubricará la semana próxima en Tribunales de Familia, según publicó Espectáculos Córdoba.

Los jóvenes habrían acordado: una vivienda propia, el pago de una obra social, la cuota alimentaria y una compensación económica. Aunque estos dos últimos montos, todavía no han trascendido.