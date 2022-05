En medio del juicio que le inició a Paulo Londra su ex Rocío Moreno, una referente feminista salió a cruzar al cantante y repudió su accionar en las redes. Florencia Freijo, reconocida dentro del movimiento por sus publicaciones, arremetió contra el artista cordobés al considerar que el dinero que le ofreció a la madre de sus dos hijas por su cuidado y crianza es insuficiente.

“Paulo Londra le ofreció (con lo que cobra) 200 mil pesos por dos hijas a su ex, que por años va estar dedicada full time a los tiempos de cuidados, perdiendo años de jubilación, ahorro, crecimiento patrimonial, mientras él levanta propiedades pestañeando”, señaló la escritora. Y disparó: “Ahí tienen al ídolo”.

En este sentido, Freijo aseguró que el monto que le debería pasar Londra a Moreno “debería estar fijado entre un 20 y 30 por ciento de sus ingresos”. Asimismo, acusó al cantante y a su entorno de intentar “desgastar psíquicamente” a la joven influencer.

“Ante este escándalo, después de un abogado que revictimizó a Rocío en los pasillos de tribunales, ahora resulta que Paulo sí está dispuesto a ofrecer una casa, auto, etc. y pausar el juicio llegando a un acuerdo antes”, afirmó. “Sepan, esto lo vemos TODOS LOS DÍAS en las mediaciones. Conocemos cómo funcionan, cómo buscan cansar a las mujeres, desgastadas psíquicamente. Siempre es lo mismo en estos procesos. SIEMPRE”, enfatizó.

Rápidamente, el hilo de Twitter publicado en los primeros minutos de este martes sumó miles de Me Gusta y comentarios a favor y en contra.

La respuesta de Freijo a un comentario sobre el reclamo a Londra

Ante los dichos de Freijo, una periodista y docente le comentó: “¿200 mil pesos? Ni idea cuánto cobra, a mí me suena un montón pero evidentemente juego en otra liga”. Ante esto, la referente feminista explicó: “Suma alquiler, tiempos de cuidados, los gastos de cuidar sola, de no hacer su carrera, etc. 200 mil pesos gana un profesional promedio que le va bien, no Londra cuyos acuerdos con marcas son de 10 palos para arriba (solo marcas)”.