Paulo Londra y Rocío Moreno vivieron un momento feliz la semana pasada luego de que naciera Francisca, la segunda hija de ambos. Pero ahora mantienen una disputa legal en la que la joven solicita un resarcimiento económico luego de que la pareja se disolvió. En este marco, la que habló fue la mamá de Rocío quien aseguró que el vínculo entre el trapero y su hija “no era sano”.

“Por el hecho de ser abuela una felicidad que no se compara con ninguna otra, una sensación muy especial. Es hermoso, es mi segunda nieta. Por el otro es tristísimo, uno nunca espera recibir un nieto bajo esta circunstancias”, arrancó contando Marina Romero, en diálogo con Arriba Córdoba.

Y agregó: “La verdad uno está con el nieto, tiene toda la felicidad, pero detrás de toda esta circunstancia hay una realidad muy triste y dolorosa que le toca vivir a mi hija y directamente nos pega a nosotros como padres. Rocío hoy en día está sola con dos criaturas y afrontar esta situación es difícil”.

Por qué Paulo Londra y Rocío Moreno llegaron a una mediación judicial

La relación entre Paulo Londra y Rocío Moreno parecía que se mantenía sólida, por lo que se veía en redes sociales, pero en un determinado momento todo cambió. La situación terminó de explotar semanas antes de que naciera Francisca, cuando Rocío brindó declaraciones en las que aseguró que Paulo “estaba ausente y cada vez volvía más tarde” e incluso aseguró que se había ido de viaje sin avisarle a ella.

En este marco, Luciana Ulla, una de las abogadas de la joven explicó: “El motivo de la presentación judicial es que tanto Rocío como este señor estuvieron unidos en una unión convivencial de aproximadamente siete años. Previo a esto, la doctora Rosenlfeld estuvo en tratativas con el letrado de este señor y no hubo consenso. Tenemos una reglamentación que establece que la compensación económica se puede solicitar hasta seis meses luego de la ruptura convivencial. Si nosotros dejamos pasar el tiempo en estas negociaciones que nunca se llegan a nada, se nos vencen los plazos. Entonces hicimos una presentación aquí en los Tribunales de Familia y se encuentra en la asesoría de familia esperando la audiencia prevista para la semana que viene”.

Y detalló: “Nosotros estamos reclamando una compensación económica. Cuando una pareja se rompe y uno de los miembros de la pareja queda en un desequilibrio económico frente al otro, para seguir adelante con su vida es que se le peticiona que sea compensado económicamente para poder seguir adelante y el juez es el que determina la admisibilidad de este instituto jurídico y la cuantía. Se tienen en cuenta determinados factores como la disposición que ha tenido uno de los miembros a la pareja, a la familia, quién continúa con el cuidado de los hijos y con una dedicación full-time como es el caso de Rocío que tiene dos hijas muy pequeñas. Ella dejó la profesión, estudiaba veterinaria, para vivir con este señor que tenían un objetivo en común: proyectar una familia, hijos, una casa, un entorno”.

El vínculo “poco sano” entre Paulo Londra y Rocío Moreno

En otro momento de la entrevista, la mamá de Rocío Moreno profundizó sobre el vínculo “poco sano” que mantenía Paulo Londra con la joven previo a que naciera la segunda hija y hasta que intervino el estudio de abogados.

“Yo en función de lo que tengo conocimiento, el vinculo como toda pareja que se separa hace unos meses me imagino que no esta bien que tratan de sobrellevarlo por estas dos niñas que tienen, pero es complicado cuando hay una cuestión económica en el medio”, arrancó analizando Ulla.

Pero luego, Marina Romero se explayó: “En todo esto que se reclama, se relama el espacio para que Rocío y las niñas vivan. Todos saben que Paulo compró un predio donde hay dos viviendas y ella vive en la casa que está atrás. En este reclamo que está haciendo también esta el espacio para vivir con sus hijas, una cuota alimentaria, la obra social, todas cosas que las nenas necesitan. El vinculo entre ellos es “ahí” porque si hay abogados entre medio no puede haber un vinculo tan bueno. Ahora es mas armonioso, antes era, en cierta manera, violento, de maltrato, Rocío ha estado muy mal. Ahora hay una cierta tregua a raíz del nacimiento de la nena. Hasta el día viernes hubieron situaciones muy difíciles”.

A su vez, Marina Romero explicó que Paulo Londra, hasta el momento, no reclamó la tenencia de las hijas y que la más grande de las niñas “siempre se ha criado con la mamá”. Pero volvió a profundizar sobre la relación de su hija con el trapero: “La relación de ellos empezó a tener un diálogo, que tampoco es nada sano, a partir de que se nombró a una abogada y se nombró la abogada porque antes no podía haber diálogo, el mismo era a través de violencia, de agresiones, de menosprecio, de atacar el autoestima. Una vez que Rocío toca fondo, dada la circunstancia de que él se va, se da cuenta que las cosas que venía naturalizando no le hacían bien. Todo el año pasado se dormía llorando y no es sano y por eso se llega a esta circunstancia de poner un abogado de por medio”.

En este marco, la abogada aseguró: “Aun no hay denuncia por violencia de genero ni violencia familiar, lo está evaluando. La hemos asesorado en ese sentido pero no tomó una decisión en concreto. No podemos hablar de un cuidado compartido con un papá que no está”.