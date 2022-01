Si bien existían fuertes rumores de que ya no estaban juntos, Rocío Moreno confirmó que se separó de Paulo Londra. Luego de un tiempo, la joven rompió el silencio y contó detalladamente los motivos que la llevaron a tomar esta decisión, pese a que tienen una hija de un año y están esperando otra que nacerá en febrero.

Según señaló Moreno, Paulo Londra empezó a salir más y dejó de volver a dormir a su casa. “No es que yo no quiera que se junte, el tema es que estaba ausente en la casa y cada vez volvía mas tarde o prácticamente no volvía y se quedaba en la casa de los padres para que yo no viera los horarios y cómo volvía”, indicó en diálogo con Teleshow.

La joven modelo consideró que Paulo regresó a las “andanzas y a un ritmo de vida no compatible con la rutina familiar”. En ese sentido, agregó que el trapero cordobés se quedaba despierto hasta tarde y dormía de día: “Se despertaba a las 17 o las 19, y se cruzaba a tomar mate a la casa de los padres: estaba muy poco acá. Los primeros meses de embarazo estaba muy cansada... y él, con los amigos”.

“Recuerdo una madrugada que yo, descompuesta, le pedí que volviera para ayudarme (estaba con su hija de un año) y dijo que llamaba para fastidiarlo. Terminé jugando con Isabela descompuesta, y apareció a la mañana. Yo no soy de esas personas, como me dijeron de su familia, que ‘mientras tenga la plata y el pan’ no me tengo que preocupar; no quiero eso para mis hijas”, enfatizó. Y aseveró: “Tuve miedo por el embarazo, porque una vez me dejaron internada porque no me bajaba la presión, y tenía contracciones recurrentes, sola en la casa, sin tener a alguien cerca para ayudarme a bajar la escalera”.

Por qué Paulo Londra dejó de dormir en su casa

En cuanto a las razones que podría tener Paulo Londra, su ex pareja afirmó: “No creo que sea susto, tiene que ver las influencias, el entorno y él que no tiene madurez para saber dónde está y lo que debe hacer”. Asimismo, la joven detalló que la relación terminó de romperse cuando Londra se fue a Estados Unidos sin avisarle.

“Un domingo me dijo: ‘Tengo pensado viajar’, pero ahí quedó. Ya se había ido a Mina Clavero con amigas y amigos sin avisar, un fin de semana. Pero cuando veo que estaba en Minnesota o no sé dónde... No le llegaban los mensajes que le mandaba y una semana después se contacta y me dice que no se podía comunicar por un problema en su teléfono. Pero para subir historias sí le andaba...”, recordó. Y sentenció: “Nos une una relación de por vida, pero ya no hay nosotros”.

¿”Storie” de Instagram con dedicación?

En las últimas horas, Rocío Moreno subió una foto con su hija a las stories de Instagram, acompañada por un segmento del tema “Entre Nosotros Remix”. “Intenté darte mil chances, no supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer para afrontarte? Espero que te de la cara, cuando me veas mañana. Sal de mi cabeza tú”, reza la parte de la canción elegida por Moreno.