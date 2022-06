Mientras el plantel de Talleres ya viajó a Salta para jugar el miércoles, a las 21.10, frente a Chaco For Ever por los 16avos de final de la Copa Argentina, en Córdoba, hubo una cara nueva en el entrenamiento de los que se quedaron trabajando en el predio Amadeo Nuccetelli.

Se trata de Diego Ulises Ortegoza, volante de 25 años que viene de jugar en muy buen nivel en Gimnasia de Mendoza, en el torneo de la Primera Nacional. Es el goleador del equipo mendocino con seis tantos. El club todavía no hizo el anuncio oficial pero el jugador ya se entrenó en el predio albiazul.

La probable formación de Talleres para jugar ante Chaco For Ever

El entrenador de la T, Pedro Caixinha, todavía no confirmó a los titulares que irán por la clasificación el miércoles, en el estadio Padre Martearena de la capital salteña ante Chaco For Ever. El entrenador portugués dijo en conferencia el lunes pasado que Héctor Fértoli volverá y que Rafael Pérez también será tenido en cuenta.

Christian Oliva, jugador que se irá de Talleres. (Prensa Talleres)

Se esperaba que llegue la habilitación para que juegue Julio Buffarini y que Christian Oliva, el volante uruguayo que no iba a ser tenido en cuenta y que finalmente formó parte de la delegación que viajó a Salta, también pueda estar ante los chaqueños.

Los probables 11 titulares para el partido por 16avos de final de Copa Argentina serían Guido Herrera; Gastón Benavídez o Buffarini, Matías Catalán, Pérez y Enzo Díaz; Matías Esquivel, Rodrigo Villagra, Fernando Juárez u Oliva y Fértoli; Michael Santos y Federico Girotti.