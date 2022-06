“Hoy fue el partido en el que más me enojé estando en el banco. Algunos jugadores no estaban metiendo lo suficiente y se los dije en el entretiempo. Tampoco me gustó la falta de equilibrio en la ofensiva”. Sin rodeos, Pedro Caixinha se mostró disconforme con el rendimiento de Talleres, en el 1 a 1 ante Arsenal sin demasiado para destacar.

“No fue un partido bien jugado y no hemos hecho un buen partido. No me gustó que no supimos encontrar los espacios y tampoco la actitud de algunos jugadores. La intensidad no era pareja y generó algunos desbalances”, apuntó el entrenador portugués.

Es semana corta para Talleres porque jugará por Copa Argentina ante Chaco For Ever, el miércoles en Salta por los 16avos. “El próximo partido es el más importante desde que llegué: por el respeto que tenemos por el rival, ya que Chaco For Ever es un equipo interesante, y porque es un duelo eliminatorio. Tenemos que defender lo hecho en la Copa Argentina pasada”, remarcó.

Y sobre la presencia de Julio Buffarini, anticipó: “Lo esperamos hasta el límite con Arsenal para poder incluirlo, pero no llegó el pase desde España por un tema entre los clubes. Ojalá podamos tenerlo el miércoles, y también a algunos refuerzos más”.

por vía aérea, y descansará este domingo, para regresar a las prácticas el próximo lunes, con la mira en el partido del próximo miércoles a las 21.10, en el estadio Padre Martearena de Salta, contra Chaco For Ever, por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Cinco partidos en 15 días

El plantel de Talleres, corto, afrontará cinco partidos en 15 días y por tres competencias. Vuelve de Buenos Aires vía aérea y el martes al mediodía viajará a Salta, sede del encuentro con Chaco For Ever por los 16avos de Copa Argentina.

El sábado 25 de junio será anfitrión de Central Córdoba, por la quinta fecha del Torneo de la Liga Profesional, y el miércoles 29 es el choque de ida con Colón de Santa Fe, en el Kempes y por octavos de final de Copa Libertadores.

El 3 de julio será la visita a Tigre, por la sexta fecha de la LFP, y el 6 del mismo mes afrontará la revancha con el Sabalero en Santa Fe, para determinar el pase a cuartos de final de Libertadores.