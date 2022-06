“Cambiaría el día de mi cumpleaños por la de 13 de marzo, la fecha del gol a Belgrano por Copa Argentina”. Una de las frases que distingue a Gastón Bottino, siempre recordado en Talleres por aquel gol consagratorio. Ahora defiende la Celeste, la Estudiantes de Río Cuarto, y este domingo volverá a toparse con Belgrano por la Primera Nacional en el Gigante de Alberdi.

“Son momentos lindos para disfrutarlos. Ya me tocó en el torneo pasado, cuando se lo empatamos sobre la hora. La gente de Estudiantes lo vive como un clásico”, aseguró el Gato en una entrevista con Tercer Tiempo por Radio Pulxo 95.1.

“Belgrano es un equipo a respetar porque tiene un plantel de Primera División. Por jerarquía y calidad. Será un rival difícil porque además mantuvo la regularidad. Y con jugadores a los que conocemos bien, como el Turco (Ibrahim) Hesar y el Maxi Comba. Además de Guillermo Farré, que fue compañero nuestro en Estudiantes”, resaltó.

“Nosotros no vamos a renunciar a nuestra idea, los duelos y jugar mano a mano. Marcelo Vázquez nos dio mucho orden, conoce a fondo al club y a la categoría, y sabe lo que tiene que hacer el equipo. Agarramos rápido esa idea”, añadió el experimentado volante-defensor.

El Gato Bottino juega con la Celeste de Estudiantes, pero no se saca la de Talleres. Foto: Twitter @TercerTiempo3

Con la T

“Disfruto mucho este presente de Talleres, como su gente. Ahora volvió (Julio) Buffarini, y será un gran aporte, sobre todo por su experiencia para el desafío en octavos de final de la Copa Libertadores”, destacó Bottino.

Y a propósito, se enfocó en el rendimiento de Gastón Benavidez, ex compañero en Estudiantes. “Es un lateral con mucha marca y criterioso para pasar al ataque. Le dije que cuando empezara a jugar no salía más. Me lo imagino por la banda, con Buffarini como volante y Gastón de lateral, pasando al ataque desde atrás”.