Con la expectativa de producir su debut en el Talleres de Liga Profesional este sábado a las 18 frente a Arsenal, Julio Buffarini compartió las primeras impresiones del equipo, tras las derrotas ante Newell’s e Independiente.

“El equipo en estos últimos partidos me gustó. No se dieron los resultados pero vi un equipo con buen circuito de juego. Por ahí falta mejorar, estar más finos y más tranquilos en el último cuarto de la cancha”, opinó Buffa en Cadena 3.

“Creería que voy a estar en la lista de convocados, seguro que sí, pero será una decisión de Pedro (Caixinha) de qué manera. Yo vengo a sumar para un equipo ya consolidado, que si bien en estos dos últimos partidos no se le dieron los resultados, se nota que es ambicioso”, añadió el esperado refuerzo Albiazul.

"Donde yo más le puedo rendir al equipo es como lateral derecho. Será una decisión de Pedro (Caixina)", relató Buffarini en su regreso a Talleres. (Pedro Castillo / La Voz) Foto: Pedro Castillo

“Hice 60 minutos de fútbol ayer, de lateral derecho, y en lo físico me sentí muy bien. Si es por mí, jugaría los 90 minutos contra Arsenal, porque soy muy autoexigente. En España estuve casi 20 días de vacaciones, llegué un miércoles y el domingo ya estaba jugando contra el Eibar. Pasa que yo me cuido mucho y vivo para el fútbol, pero voy a respetar la decisión que tome el técnico”, puntualizó el Chacho.

“Vengo a Talleres a ser uno más, a aportar mi granito de arena y no a meter mano dura en un vestuario. Soy yo el que debe adaptarse a este grupo. A mí no me gusta hablar mucho, porque tampoco me siento como para dar consejos, pero sí como para mostrar, desde otro lugar, un aprendizaje. A mí me gusta llegar dos horas antes al entrenamiento e irme dos horas después que termina”, completó.

¿Quién entra por Rafa Pérez?

Julián Malatini en la zaga con Matías Catalán asoma como la principal opción de Pedro Caixinha para reemplazar al expulsado Rafael Pérez en la visita a Arsenal. Otro movimiento sería el de apelar a Enzo Díaz para que juegue en la zaga y Ángelo Martino cubra el lateral izquierdo.

Una tercera posibilidad es el juvenil Tomás Palacios, en un cambio puesto por puesto y que le permitiría también sostener en los laterales a Gastón Benavídez y a Díaz, sin necesidad de mover tanto a la última línea.

Por otra parte un Héctor Fértoli ya recuperado de una lesión intercostal, vuelve a la formación. Falta saber si es por Matías Godoy, por el Chino Matías Esquivel o por Michael Santos, de muy bajo rendimiento en lo que va del torneo.

Además, Fernando Juárez ingresaría en lugar de Santiago Toloza para un doble 5 más combativo junto a Rodrigo Villagra