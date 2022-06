Minutos después de confirmarse el regreso de Julio Buffarini a Talleres, el futbolista ya llegó a Córdoba y fue recibido con la camiseta que usará. En ese marco, el lateral y mediocampista derecho dijo sus primeras palabras como flamante refuerzo del Matador.

“Todos saben lo que representa Talleres para mí, no solamente como hincha sino también por lo que me formó”, señaló el jugador, con una sonrisa de “oreja a oreja”. En diálogo con la cuenta oficial de Instagram del club, explicó: “En momentos muy complicados, (Talleres) me dio un techo, un plato de comida y por eso estoy agradecido siempre”.

Acto seguido, Buffarini recibió la camiseta oficial de la “T” con el dorsal que utilizará una vez que se sume al plantel y el entrenador Pedro Caixinha así lo disponga. “¡Qué felicidad! Es una alegría muy grande, me trae miles de recuerdo”, expresó.

Para concluir, “Buffa” dijo lo que todos los hinchas albiazules querían escuchar: “La vamos a defender a muerte (a la camiseta)”.