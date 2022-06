Luego del primer triunfo de Talleres del domingo pasado contra Sarmiento, en el Kempes, hubo entrenamiento en el predio Nuccetelli y el que habló con los periodistas presentes fue Federico Girotti. El ex delantero de River se expresó y dijo lo que muchos hinchas no quieren escuchar: su posibilidad de ser transferido.

“Mi cabeza está acá, en Talleres. Si llega a venir algo, se analizará, se hablará con los dirigentes y veremos qué es lo mejor. Pero yo estoy muy cómodo acá”, fue lo primero que contestó el delantero cuando se le preguntó sobre la chance de ser transferido.

Y, por si quedaban dudas, aclaró: “Intento mantenerme al margen. Mi representante me cuenta ciertas cosas. Estoy muy contento acá. Si llega una oferta se charlará con la dirigencia pero yo estoy pensando en el partido ante Independiente”.

En la conferencia realizada post entrenamiento de cara al choque con el Rojo del viernes, a las 21.30, en Avellaneda, Girotti analizó su presente. “Necesitaba jugar. Acá me dieron esa oportunidad y lo agradezco. Nunca había jugado tantos partidos seguidos y de 90 minutos. Los primeros encuentros me costó pero hoy me siento muy bien físicamente”, dijo el atacante.

Festejo de Girotti Talleres le ganó a Sarmiento por 2 a 0 en el Estadio Kempes . ( Ramiro Pereyra / La Voz) Foto: Ramiro Pereyra

Pensando en la ilusión de octavos de final de Copa Libertadores donde la T jugará ante Colón, el delantero opinó: “En el sorteo sabíamos que había equipos muy fuertes. Colón aparte de ser un buen equipo tiene un buen sistema y muy buenos jugadores. En su estadio se hacen muy fuertes. Seguramente va a ser una serie pareja”.

El árbitro para Independiente - Talleres

En la tarde del martes se confirmó que Fernando Rapallini será el árbitro principal del partido que jugarán el viernes, a las 21.30, en Avellaneda, Independiente recibiendo a Talleres. Los árbitros asistentes serán Diego Bonfá y Gerardo Carretero.

El cuarto árbitro será Lucas Comesaña quien viene de dirigir el triunfo de Belgrano ante Deportivo Morón el pasado domingo, en Alberdi.