“Si fuera por mí juego los 90 minutos”, había dicho Julio Buffarini, ansioso con un nuevo debut en Talleres, este sábado ante Arsenal. Al final, no pudo ir ni siquiera al banco porque no le llegó a tiempo la habilitación desde España tras su desvinculación del Huesca.

Buffa estaba incluido en la lista de concentrados, lo que aumentaba la expectativa en torno a su debut en el Viaducto, aunque sea saltando desde el banco. Finalmente no llegó el permiso y deberá esperar los próximos compromisos: este miércoles por Copa Argentina frente a Chaco For Ever, y el sábado 25 contra Central Córdoba en el Kempes, a las 15.30.

Por su parte Héctor Fértoli sí ocupo un lugar entre los relevos, después de perderse las tres primeras fechas de Liga Profesional por una lesión intercostal. Los cambios de Pedro Caixinha fueron los de Julián Malatini por el expulsado Rafael Pérez, y de Fernando Juárez por Santiago Toloza, un movimiento táctico.