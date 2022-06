Como para calmar la ansiedad en su regreso a casa, Julio Buffarini comenzó a entrenar con sus nuevos compañeros en Talleres, en los preparativos para el partido con Newell’s este martes a las 19 po Liga Profesional, y en la previa de su presentación como refuerzo, este lunes en La Boutique.

Buffa llegó el viernes a Buenos Aires tras su vuelo desde España, tras su salida del Huesca. Ya pasó la revisión médica y firmó contrato, con lo que este domingo se puso a las órdenes de Pedro Caixinha en el predio Amadeo Nuccetellli.

Julio Buffarini viendo la remera de Talleres cuando volvió al país. (Prensa Talleres)

Su primer contacto con los hinchas será este lunes a las 17 en La Boutique, con puertas abiertas para socios e hinchas para darle la bienvenida después de 14 años. Y la conferencia de prensa está prevista para las 18.30.

No se descarta que Buffarini pueda tener minutos en cancha ante Newell’s, por la tercera fecha de la Liga Profesional, en un agenda cargada para Talleres ya que el sábado visitará a Arsenal por el mismo torneo, y después se vienen los compromisos por Copa Argentina y el esperado duelo de octavos de final de Copa Libertadores, ante Chaco For Ever y Colón, respectivamente.