“Estamos en un momento en el que creamos muchas más situaciones que el rival, pero nos falta el gol. Nos pasó contra Independiente y Newell’s y también ahora. Sabemos que esto no es por merecimientos y sí porque el que hace el gol gana, pero por suerte pudimos convertir y empatar el partido”.

La reflexión pertenece a Guido Herrera, figura de Talleres en el empate con Arsenal. Tres atajadas sensacionales, de lo mejor en la magra actuación colectiva del Talleres de Pedro Caixinha. De todos modos, apuntó: “Nos vamos con un sabor amargo. No era el resultado que vinimos a buscar, pero al menos el equipo se pudo levantar y lo pudimos empatar”.

Y añadió: “En el primer tiempo ellos sólo nos llegaron en la jugada del penal. Lamentablemente lo que generamos después no nos alcanzó para ganar. Ahora hay que pensar rápido en Copa Argentina”. Es que Talleres enfrentará este miércoles a Chaco For Ever por los 16avos.