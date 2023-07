En una semana, le chocaron la casa dos veces: la indignación de una vecina de Córdoba

Una vecina de barrio El Libertador denunció que en los últimos días vivió dos choques en su vivienda y este jueves, casi sufre el tercero. La mujer expresó su preocupación e indignación tras la imprudencia de algunos conductores.

EL RELATO DE LA VECINA QUE LE CHOCARON LA CASA DOS VECES EN UNA SEMANA

La mujer explicó que su vivienda está ubicada en la esquina de La Falda y Bogotá, de mencionado barrio de la ciudad de Córdoba y afirmó que allí no hay semáforos ni reductores de velocidad, según contó a Radio Universidad.

La víctima señaló que el último siniestro ocurrió la semana pasada. “Yo estaba por salir al porche de mi casa y no me preguntes por qué pero me volví. Y cuando me volví estaba charlando con una de mis hijas, sentí la explosión y grité, y cuando miré se me venía la camioneta encima”, relató.

Le chocaron la casa dos veces en una semana. Foto: Gentileza Cba24N

“Ese fue el segundo choque en ocho días. El otro había sido el jueves 13 de julio cerca de las seis menos diez de la mañana. Gracias a dios que mis nietitos no estaban porque siempre juegan en el porche de mi casa”, expresó la mujer.

La vecina demostró su preocupación ante la velocidad en la que circulan los autos frente a su vivienda: “No respetan a nadie, no respetan la vida de ellos ni tampoco mi casa. Acá es una locura no poder dormir tranquila a la noche porque pasan furiosamente”.