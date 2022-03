La firma del contrato entre Paulo Londra y Warner Música ya anunciaba una nueva etapa en la carrera del cordobés. Sin embargo, todavía no había certezas de su retorno. Pero la difusión de un emotivo video confirmaría que el regreso del trapero a la música, es inminente.

Sin bien primero trascendió la imagen de Londra bajo la leyenda “He is back”, este último video terminaría por confirmar la noticia. En tanto, las versiones indican que el regreso sería antes de fin de mes, más precisamente el 23 de marzo, pero esto no se ha confirmado aún.

Paulo Londra "He's Back" Foto: Warner Music Lat

El video publicado por la productora Warner Musica y Buena Productora, resume los dos años en los que Londra no pudo hacer música por su problema legal con Big Ligas. “Que no te ganen, ponele garra, ponelo en pausa. Tomá carrera, pero no te rindas”, dice el clip.

En el video se pueden ver fotos inéditas del trapero: en sus primeros años, de su familia y junto a su primera hija. Mientras que, incluye un fragmento de una entrevista de Ed Sheeran donde expresa: “Lo amo. Es una persona muy cálida”, haciendo referencia a su compañero en el tema Nothing on you.