Tras las duras acusaciones de su suegra, Paulo Londra publicó este martes por la tarde un contundente tuit que estaría dirigido a parte de su entorno. En lo que pareció ser una respuesta pública a la madre de su ex Rocío Moreno, el cantante dejó una reflexión muy personal en la red social del pajarito.

“Es simple, más dinero más problemas, y algunos no tienen nada mejor que hacer que problemas”, disparó el artista de 23 años en su cuenta personal. En menos de un día, el tuit tuvo una gran repercusión y sumó más de 23 mil Me Gusta.

El cantante publicó un contundente mensaje en sus redes sociales. Foto: Redacción Vía Córdoba

Cabe recordar que Londra se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que su ex novia lo acusara de no acompañarla en el embarazo de su segunda hija y anticipara que lo va a demandar por temas económicos. “Estaba ausente en la casa y cada vez volvía mas tarde o prácticamente no volvía”, había expresado la joven.

En esa línea, la madre de Moreno, Marina Romero, se expresó al respecto en los últimos días y reveló que “el vínculo entre ellos (Londra y su ex novia) es “ahí” porque si hay abogados entre medio no puede haber un vinculo tan bueno”. “Ahora es mas armonioso, pero antes era, en cierta manera, violento, de maltrato. Rocío ha estado muy mal”, había aseverado.

Hay fecha para la audiencia entre Paulo Londra y su ex novia Rocío Moreno

Según informó la madre de Rocío Moreno en diálogo con Pablo Layús, la audiencia entre las partes será la semana que viene, el 8 de marzo. “Ahí se presentarán las dos partes sin abogados de por medio. Esperemos que lleguen a un acuerdo a través del dialogo y que desde la otra parte se reconozcan los derechos que tienen estas niñas y lo que se pide por su bien”, aseguró Marina Romero.

En concreto, Moreno le pide a Londra una cuota mensual para la manutención de sus hijas. “El padre de Londra maneja las cuentas. Calculo que él sabrá las necesidades que tienen dos criaturas. Deseamos que esto se solucione y que se lleven bien por el bien de las nenas, de ellos y de todo el entorno”, señaló la mujer. Según informó La Voz, el abogado del cantante ofreció 200.000 pesos pero la joven lo rechazó por insuficiente.