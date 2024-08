Del Ejército a la casa de Gran Hermano 2024: la historia de Hernán, el “Negro Onty”

La edición 2024 de Gran Hermano, contó con dos cordobeses. Uno de ellos es Hernán Ontivero, conocido como el “Negro Onty”, quien con su carisma supo ganarse el cariño de la gente. Lo particular de su caso es que lo hizo fuera de la casa, ya que fue el primer eliminado del reality show.

En diálogo con Vía Córdoba, Onty contó sobre cómo fue su proceso de casting, cómo es el aislamiento, cuánto cobran los hermanitos y dio detalles acerca de los motivos de su pronta salida del programa.

LA HISTORIA DE “NEGRO ONTY” ANTES DE GRAN HERMANO

Pasado los 20 años, Hernán se inscribió en la escuela militar. “Estuve tres años. Me terminé decepcionante porque yo quería acción. Cuando ves el trato y cómo realmente es, que es un ejército pobre. Además, estábamos al pedo, lo único que hacíamos era desfilar”, contó Onty a Vía Córdoba.

A los tres años, pidió la baja del Ejército Argentino. Asimismo, reveló que cuando estalló el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, se anotó tres veces como voluntario. “Siempre me dieron el okey, llené los formularios, pero no pasó nada”, lamentó.

A los tres años, Hernán pidió la baja del Ejército. Foto: José Hernandez

Al salir de la Fuerza, aprendió muchos oficios. “Sé hacer de todo. Soy herrero metalúrgico, electricista, durlero, pintor y ascensorista”, enumeró. Trabajaba de manera independiente en Río Cuarto y alrededores, pero se trataba de un trabajo que no lo convencía.

“A los 28 años, ya sabía hacer de todo. Veía gente que también lo hacía, tenían 50 años y estaban hecho mierda. El desgaste físico es impresionante. Yo, con 30 años, casi no lo noto, pero me di cuenta que a los 45 o 50 iba a estar hecho mierda, no quería ese estilo de vida”, sostuvo. Fue así que en marzo de 2023, decidió postularse para Gran Hermano.

LA LLEGADA DE “NEGRO ONTY” A GRAN HERMANO

Mientras realizaba el mantenimiento de un ascensor, se enteró del casting para Gran Hermano 2024. No lo dudó: armó un video improvisado y lo mandó. A fines de septiembre de 2023, lo llamaron para avanzar a la segunda etapa. En ese momento, le contó a su familia.

Onty relató que hizo ocho pruebas y tuvo que realizarse algunos controles médicos. “El primer casting fue frente a una cámara, la segunda vez era con otras personas y para la tercera, tuve que ir al médico”, recordó. También comentó que su humor fue algo que destacó en las distintas instancias. “Me decían ‘contame un chiste’, piensan que como soy de Córdoba, soy un payaso”, dijo.

LOS MOTIVOS DE LA SALIDA DE “NEGRO ONTY” DE GRAN HERMANO

Con un traje rojo con una estampa de La Mona Jiménez, el “Negro Onty” ingresó al programa con las expectativas altas. Sin embargo, su estadía fue muy corta. El cordobés duró una semana dentro de la casa más famosa del país y explicó que “el afuera” le jugó una mala pasada.

“Afuera había una chica fue mi novia. Cortamos en 2019 o 2020, y en 2023, antes que yo entre a la casa, dijo que estaba embarazada de mí”, manifestó. Sostuvo que los cálculos “no le daban” y que su familia le recomendaba ponerle un “bozal legal” a la joven. “Yo no quería, no quería agrandar la cosa. Entonces, le dije que tenía que irme unos meses a Buenos Aires por un trabajo y que cualquier cosa que necesite, le pida a mi mamá”, continuó Hernán.

Al verlo en la presentación de los participantes, su exnovia “le dio con un caño” a través de X (exTwitter). “Lo que me saca de la casa es eso. Era una mujer embarazada contra mí. Llegó el domingo y me fui con una mano atrás y otra adelante. Cuando salí, me vio el psicólogo, vi a mi familia y ahí me enteré de todo”, recordó.

Los motivos de la salida de Onty de Gran Hermano. Foto: José Hernandez

“Después, vas al debate en bolas y te defenestran”, agregó. Contó que estuvo aislado en un hotel durante una semana y junto a una productora de Telefe, visitó alrededor de 10 programas. Semanas más tarde, decidió no esperar más y realizarse un ADN. Así, en febrero se enteró que no era el padre de la criatura.

“Respiré, llamé a mi mamá, a mis amigos y le hablé a Georgina (Barbarrosa). Al otro día fui al programa y en público mostré el papel. Igual, no me sirvió, porque no entré al repechaje”, sostuvo.

LO QUE VINO DESPUÉS DE GRAN HERMANO PARA “NEGRO ONTY”

Hernán firmó un contrato de dos años con Telefe, en el cual se explicita que parte de los ingresos del cordobés pertenecen a la productora. Cabe recordar que mientras están en el programa, los participantes cobraron 200.000 pesos por mes, y cuando quedan eliminados, este “sueldo” se reduce a la mitad y es solo por unos meses, hasta que consiguen empleo.

Hernán, oriundo de Río Cuarto y fanático de La Mona. Foto: José Hernandez

Pero, en el caso de Onty fue diferente. Más allá de los canjes y las colaboraciones, no consiguió mucho trabajo. “En Telefe, me daban con un caño. Me decían que me cambie la ropa y que no arrastre las palabras, pero a los que venían de Corrientes no le decían eso”, reveló.

“Mis compañeros dicen que fui el villano de una historia mal contada. No me dieron más posibilidades de entrar, ni en un congelado. Al final, entran siempre los tres primeros que salen y esta vez, entrados otros tres. Yo lo notaba, me hacían la diferencia porque soy cordobés”, continuó Hernán.

Durante dos meses y medio, vivió en Buenos Aires a base de canjes y publicidad. “Me defendía con eso. Pero entró julio, que es época de vacaciones y los hoteles ya no te hacían más canje porque empezaban a recibir gente, así que me volví a mi casa”, sostuvo.

Hernán Ontivero participante de Gran Hermano 2024. (José Gabriel Hernández / La Voz) Foto: José Hernandez

“Salí de un debate tipo una y me fui a Retiro, tenía pasaje al otro día a las 18. Me encapuché y me dormí todo”, explicó sobre aquella situación que generó polémica. Enojado, no quería volver a Buenos Aires, pero a raíz del “agite” de sus compañeros y algunos seguidores, consiguió donde hospedarse para asistir a la final del programa.

En cuanto a su futuro laboral, sostuvo que quiere mantenerse en los medios. Asimismo, adelantó que está pensando en hacer presentaciones de humor tipo stand up. “Estoy viendo de probar por el lado del humor. Mucha gente me dice ‘yo te iría a ver negro’”, cerró.