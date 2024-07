Tuvo que dormir en la calle tras el debate de Gran Hermano 2024: la situación del cordobés "negro Onty"

El domingo 7 de julio será la gran final Gran Hermano 2024, y como las ediciones anteriores, los exparticipantes deberán estar presente. Sin embargo, algunos “hermanitos” no estarán presente porque la producción del reality no les pagará el hospedaje en Buenos Aires. Entre ellos, se encuentra el cordobés Hernán Ontivero, más conocido como “negro Onty”.

Luego de que esta situación saliera a la luz, Onty salió a aclarar la situación a través de sus redes sociales. “Estoy en el veremos”, dijo.

EL NEGRO ONTY TUVO QUE DORMIR EN LA CALLE TRAS EL DEBATE DE GRAN HERMANO 2024

Hace unos días, Hernán contó que no consigue trabajo desde que salió del reality y lleva un día a día complicado a nivel económico. “Otros la tienen más fácil, yo la tengo re difícil”, dijo en un video que compartió en su cuenta de Instagram. Asimismo, dijo que aún no sabe si asistirá a la final, ya que la producción de Telefé no le pagará un hotel para que pueda ir.

También contó que luego del debate, tuvo que dormir en la calle. El cordobés se quedó en Retiro, a la espera del colectivo que lo trajo de vuelta a Córdoba. “No me quedó otra. Salí del debate y me fui a dormir ahí. Habré estado 14 horas ahí”, dijo.