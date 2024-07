El duro momento laboral del “negro Onty”, el cordobés que fue el primer eliminado de Gran Hermano 2024

Gran Hermano 2024 está llegando a su fin y la exposición de algunos exparticipantes es cada vez menor. Entre los más afectados está Hernán Ontivero, el participante de Córdoba que fue eliminado en la primera gala del reality. “La estoy peleando a full”, lamentó en una reciente entrevista.

“El negro Onty” fue el primer participante en abandonar la casa. Ese domingo se midió contra Furia y recibió el 52,6 por ciento de votos negativos. Es que, el cordobés se vio inmiscuido en una polémica: el abandono de un hijo que estaba por nacer; paternidad que fue desmentida por un ADN.

El “negro Onty” y su salida de Gran Hermano 2024

Si bien Onty continúa participando de las galas del reality, el cordobés reconoció que pasa por un duro momento laboral. En diálogo con el streamer Boffe, opinó que su salida “fue injusta” y reconoció que su situación es diferente a la de los demás ‘hermanitos’.

El abrazo entre Hernán y Lisandro. Foto: Redacción Vía Córdoba

“Mi salida fue injusta porque me juzgó la gente. Eso se potenció con los chistes, que para mí eran sanos porque eran anécdotas que le pasan a cualquiera, nada más que no cualquiera se anima a contarlas. Yo me mostré como soy. Ahora mucha gente me dice que me quiere, a todos les caigo bien”, manifestó Hernán.

En tanto, dijo que le hubiese gustado una revancha, pero que la producción nunca lo tuvo en cuenta. “Hicieron tantos Congelados aburridos... un Congelados por semana. No te costaba nada decir ‘Vamos a meter al Negro’. Ahora ya está. La semana que viene es la final y ya perdí”, recalcó.

El primer eliminado de GH 2023 eligió a quién nominar.

El duro momento laboral del “negro Onty”

“La estoy peleando a full. No la tengo regalada como los otros, pero la peleo y les saco experiencia”, reconoció Hernán. En consonancia, señaló que no cuenta con las mismas ofertas que los demás exparticipantes y expresó: “Yo los miro desde abajo a ellos”.

Finalmente, detalló que, actualmente, trabaja con las redes sociales. Sobre todo, con plataformas de apuestas. “Había muchas marcas con las que hubiese podido trabajar, pero por el mambo este (los rumores de paternidad) no”, cerró.