Hernán, el cordobés monero, habló de la polémica que estalló fuera de Gran Hermano 2024: “No sé si es mi hijo”

Hernán Ontivero, el cordobés monero, quedó eliminado de Gran Hermano 2024 con el 52,6 por ciento de los votos. Recibió siete nominaciones de sus compañeros que lo mandaron a placa. Luego, la gente decidió sacarlo y, este lunes, estuvo en el panel evaluando su juego.

En un mano a mano con Furia, “el negro Onty” se convirtió en el primer eliminado de esta edición. Al momento de la comunicación, una de las primeras frases que soltó Hernán fue “hay bardo afuera” y continuó: “Dejé afuera quilombo que nunca conté”.

LOS RUMORES QUE ESTALLARON CONTRA HERNÁN

Ni bien ingresó Hernán a la casa, una polémica estalló afuera. “BESITOS al ‘negro onty’ que eligió entrar Gran Hermano y ausentarse del embarazo de su hijo que nace en un mes!”, increpó una usuaria de X (exTwitter) y desató una revolución.

“Les voy aclarar el porque de mi enojo: tuve un accidente en moto haces tres meses y dos semanas. Me rompí meniscos y tengo distensión de ligamentos. En ese transcurso de médicos y futura operación me enteré del embarazo y obvio le avise sin pedir nada a cambio”, contextualizó en una segunda publicación.

Luego, la joven denunció que transitó el embarazo “sola” y buscó la manera de trabajar a pesar de sus limitaciones físicas tras la lesión. “Sabiendo todo eso, me ignoró y se reía y cuando me hablaba, me denigraba”, sumó.

HERNÁN PUSO EN DUDA SU PATERNIDAD

En diálogo con el panel, Hernán puso en duda su paternidad aunque reconoció que se esperaba que esa ‘bomba’ surgiera. “Yo entré sabiendo que iba a estallar un quilombo”, manifestó Hernán quien también agregó: “No sé si es mi hijo”.

El cordobés analizó el paso por la casa de Gran Hermano 2024. Foto: captura de pantalla

La declaración generó conmoción en el panel que, rápidamente, cambió de tema e invitó al “negro Onty” a analizar el paso por la casa. A lo que, el exparticipante manifestó: “Conociéndome, arrancas odiandome. Si o sí me vas a odiar, después me querés”.

Consultado por las “guarangadas” que le adjudicaban sus compañeros, el cordobés no se lamentó y reafirmó: “Yo tengo un humor pesadísimo”.