Siguen las batallas de La Voz Argentina y los coaches se vuelven más exigentes a la hora de elegir quién sigue en el reality. En la última emisión, Juan Ignacio Aguirre y Victoria Cuello lucharon por un lugar en el grupo de Mau y Ricky. Ambos interpretaron “Somebody that I used to know”, y los hermanos Montaner optaron por Aguirre, el cordobés.

Lo curioso y destacable de esta lucha fue que, mientras ensayaban, los dos descubrieron que tenían un vínculo que los unía previo al certamen y causó furor. Pero antes de dar la noticia, se dispusieron a luchar.

La primera en dar su observación fue Lali Espósito y opinó: “Los vi muy bien, es una canción muy difícil,el tema que acababan de entonar, y siento que la han defendido”. Sin embargo, explicó que “quizás Vicky tuvo más dificultades, o por lo menos hubo unos momentitos más complicados de afinación”.

Luego, Espósito sintió que Juan tuvo que trabajar mucho la canción para que le salga bien, por lo que aseguró: “Lo vi batallar la canción, como: ´Voy, yo puedo´. No sé cómo fue tu semana trabajando la canción, pero sentí que te salió bien y estás contento”.

Victoria Cuello y Juan Ignacio Aguirre: el vínculo que los unía antes de conocerse en el certamen

Luego, en respuesta a las palabras de Lali, Juan habló sobre la semana de práctica y el curioso descubrimiento: “Tuvimos una semana hermosa con Vicky, preparando la canción. En el trayecto también nos dimos cuenta de que somos prácticamente familiares. Es muy loco porque a los cuatro, cinco días de ensayar, me dice mi papá: ´¿Te suena una tal Victoria Cuello?´. ´Si, ¿cómo sabes?´, le digo...”.

Por su parte, Marley no dudó en hacer una broma: “Te dijo: ´Es mi hija´”. Juan aclaró: “¡No! Es la hija del mejor amigo de la infancia de mi papá y prácticamente mi padrino”.

“¡Qué fuerte!”, exclamó la cantante de Pop, y agregó: “A mí esas cosas me impactan, y vienen a cantar juntos en La Voz Argentina, es muy heavy”. Sin dar más vueltas, los hermanos Montaner lo pensaron unos minutos y llegó la hora de tomar la decisión donde Mau los alentó y expresó: “Los felicito a los dos, creo que lo hicieron bien, estoy muy orgulloso del crecimiento”.

Mau, por su parte, también los felicitó por el trabajo hecho, y fue Ricky quien se encargó de anunciar la definición: “En el equipo Mau y Ricky, la persona que continúa es... Juan”.

El joven cordobés, emocionado por seguir en el reality, expresó: “Me duele porque no la voy a tener más a ella, que nos llevamos muy bien toda esta semana, haciendo la canción y también descubriendo todo esto, que es muy loco. Gracias, realmente no sé qué decir”. Mau concluyó: “Claro que la vas a tener, son familia, son primos”, cerró Mau, divertido.