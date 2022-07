Lali Espósito sorprende en cada una de sus presentaciones en vivo. No solo por su talento para cantar, también por el despliegue escénico que realiza en sus shows. Esta vez, se lució mientras bailaba con un jugado outfit.

A través de sus historias de Instagram, Lali Espósito compartió algunas fotos y videos de sus recientes shows. Entre ellos, un TikTok grabado en primera fila donde puede verse a la cantante bailando con un atuendo muy arriesgado.

Lali Espósito y un look sensual estilo sado

La actriz y cantante llevó una minifalda fucsia con un tajo en uno de sus costados y varias tiras. Mientras realizaba la coreografía, casi muestra de más ante las cámaras que la enfocaban desde abajo.

Aunque la artista ya ha confirmado en varias oportunidades que es poco pudorosa y no tiene problemas en lucir su figura o tener algún accidente con el vestuario de sus shows. Así lo demostró con este perreo sensual para sus fans.

El look de Lali para las batallas de La Voz Argentina

La cantante de “Disciplina” no pudo evitar prepararse para la ocasión y se puso el outfit más canchero de entre los jurados. Lució un vestido negro cut out, un blazer negro y amarillo y unas bucaneras del mismo color. El posteo se ganó 279 mil me gustas rápidamente y se llenó de comentarios.

Lali Espósito se lookeó para las batallas de La Voz Argentina Foto: Lali Espósito

Esa noche, Lali hizo el primer “Robo” de la temporada. En el programa cada jurado tiene su equipo y durante la etapa de batallas los jurados pueden robar participantes de otros equipos.