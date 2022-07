Lali Espósito es una de las famosas más queridas por sus fanáticos. Su carisma la ha llevado a conquistar el corazón de millones de argentinos y también de admiradores de otros paises hispanohablantes. La cantante tiene un carácter super particular donde acostumbra a hacer chistes y reírse de ella misma.

Lali Espósito y un look sensual estilo sado

Tik Tok es una de las redes sociales del momento y la cantante de Disciplina no se quedó por fuera. Allí tiene 5,8 millones de seguidores que ven cada uno de sus bailes y también los trends que realiza. Recientemente se viralizó en esa red social un “bailecito” del nuevo tema de Lali que realizaron dos seguidoras de la cantante. Los fanáticos lo replicaron y empezar a hacer el challenge (desafío). A lali le gustó tanto que viene compartiendo videos suyos con diferentes outfits bailando el tema. Hasta se encontró con las seguidoras que inventaron la coreo para bailarlo juntas.

Lali Espósito se mostró desde sus vacaciones. Foto: Lali Espósito

En esta ocasión compartió un video desde una pieza super lujosa mientras luce un top blanco, un jogging gris y un gorrito de peluche donde se la ve bailando N5.

Qué dijo Lola Índigo sobre Lali Espósito

Aunque muchos de los fanáticos de la cantante lo suponían, Lali confesó hace algunos días que su nueva canción esta inspirada en Lola Índigo, una cantante y bailarina española. Cuando se encontraba en España la joven había sido vista besándose en la Bresh con una famosa y muchos creyeron que se trataba de la española.

Lali Espósito posó para la revista Rolling Stone. Foto: Guido Adler para revista Rolling Stone.

Lola habló de Lali Espósito en uno de sus vivos de Instagram: “Me encantaba su rollo y su personalidad. Ella como artista me flipa. Me enteré de que ella estaba en Madrid y le dije de quedar y ahí le regalé el disco de La Niña y ella subió un TikTok”.

La española y la argentina en una fiesta compartida a comienzos de año. (Foto web).

“Mi primer disco se lo regalé a Lali porque es libra, mágica y maravillosa. Yo estoy disfrutando de la maravillosa Lali Espósito no voy a estar con el celular. Ella es una persona tan guay, con una cabeza, una personalidad, es tan libre” y concluyó “Es una de mis personas favoritas”.