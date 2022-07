En medio de los rumores que la relacionan a Rels B y Lola Índigo, dos figuras de la música española, Lali Espósito hizo una fuerte declaración acerca de sus preferencias para las citas. Su opinión fue emitida al aire durante el programa La Voz Argentina.

“Tuve citas con más magia en España que en Argentina” confesó Lali Espósito en medio del programa de talentos del cual es jurado. Según ella, la diferencia es que: “Somos precoces acá. Vamos muy rápido, vamo’ a los bifes.”

La española y la argentina en una fiesta compartida a comienzos de año. (Foto web).

La actriz y cantante que estrenó recientemente “N5″ aseguró: “Yo tuve la dicha de vivir un ratito en otro lado y me di cuenta de que, de verdad, hay patas flojas en las citas argentinas.”

Como para alimentar los rumores que la vinculan sentimentalmente al rapero Rels B y la cantante Lola índigo, la “Diva” confesó: “Salí con muchísima gente en España. Es verdad que uno piensa al argentino que va al frente como algo positivo, pero le falta magia a la cita argentina. El argentino es medio flojardi a veces.” Luego dijo “así sigo sola yo” para rematar.

Lali Espósito confesó que “N5″ está dedicada a Lola Índigo: “Es una historia larga”

“Te quiero encima, con nada encima / Solo el cinco de Channel / Ya rompimos la tarima / Luego el cuarto del hotel”, reza el estribillo y cuenta la historia de seducción entre dos mujeres. El tema llega después de ser vista a los besos con Lola Índigo en Madrid y Lali confesó que “N5″ está dedicado a la cantante española.

“En cierta manera, sí. Es una historia larga, por eso digo que, en cierta manera, pero sí”, reveló la intérprete de “Disciplina” cuando fue consultada sobre el origen de la canción por Marina Correa en el programa Dio la nota del Canal 9 de Mendoza.

Y contó: “Es una canción que esta buenísima, a mí me encanta. Este tema es parte de una anécdota que me hace reír y me divierte”. Pero no reveló detalles de lo sucedido que inspiró la letra de su hit.