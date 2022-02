Durante su visita a la Argentina, Lola Índigo se juntó con diversos colegas, entre ellos FMK. Según dejaron trascender, se reunieron y compusieron una canción, aunque no dieron más detalles sobre la fecha de lanzamiento.

“FMK es literal de otra galaxia” escribió Lola Índigo en su cuenta de Twitter. “Rey de todas las melodías, talentazo impresionante, te amo” agregó la artista.

Por su parte, el argentino le respondió: “Te amo reina, nos fuimo’ eléctricos con ese temón” por lo que dio a entender que grabaron una canción en conjunto.

Además, FMK escribió en un tweet aparte: “Cuando te vi me flecho el corazón y ahora irme sin ti ya no es una opción” y Lola citó el mensaje con unos emojis de ojos y un corazón flechado.

Lit Killah le regaló un auto a FMK por su cumpleaños

Lit Killah apareció de sorpresa con un automóvil para FMK como regalo de cumpleaños. El autor de “Mawz” bajó del auto y le entregó las llaves a su colega que se quedó atónito y no podía creer lo que estaba sucediendo.

“El Lit me acaba de regalar un auto no puedo creer todavía estoy en shock” escribió FMK en su Twitter. “Te amo no me alcanza la vida para agradecerte todo lo que has hecho por mi amigo! Sos increíble” agregó, especialmente dirigido para Lit Killah.

“¡Te amo amigo! Gracias por ser como sos siempre desde hace años conmigo gato. Los de la houseeee” respondió el cantante apenas unos minutos más tarde.