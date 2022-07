Lali mantuvo una entrevista con Rolling Stone Argentina, y en la sección de “La Primera Vez” habló sobre distintas etapas de su vida en las que tuvo que enfrentarse con algo desconocido, entre lo cual estuvo el hecho de tener que lidiar con rumores y mentiras sobre su vida privada.

“Recuerdo un momento de la vida, a mis “veintis”, entrando a mi vida adulta como artista adulto popular que la gente ve que haces en tu vida y no tanto de tus trabajos, donde empieza a importar quién es tu novio, qué haces o qué no haces y empieza a haber una especie de competencia entre tu vida artística y tu vida personal, eso sí que me impactó un poco” comenzó explicando Lali.

Tras lo cual, agregó como se sentía en los comienzos cuando las personas hablaban de su vida o los medios inventaban rumores: “Esa entrada a los veinte fue un poco caótica a nivel publico para mí, por que descubrí que existía eso. Que la gente hablaba de qué hacía yo en la vida privada. Y cuando había alguna que otra mentira te shockea un poco”.

Con esta etapa se refirió a los comienzos de su vida adulta, cuando recién comenzaba a tener papeles protagónicos en series y acababa de estrenar su disco solista “Soy”, el segundo álbum de su carrera como cantante.

Sin embargo tras este primer shock inicial, reconoció que ya no la afecta tanto la situación: “Es un poco raro pero bueno, me sirvió de training para que hoy, ya a mis 30, tomarme con muchísima soda todo, y hasta reírme en muchas ocasiones de las mentiras o de lo que dicen”.

Lali explicó el motivo por el que eligió el pop para su carrera

Lali contó los pormenores de su inclinación por el pop para sus canciones, en el marco de una crisis de identidad de los 30 años que la cantante argentina explica.

Si bien Lali no desconoce que géneros como el reggaetón y el trap le gustan, los cuales probó en discos como “Brava” y “Libra”, reconoció que no podía hacer otra cosa que no sea pop.

“Es el pop que siento el de los 90 y principios de 2000. Yo soy re eso. Yo bailé toda la vida eso. Me define bastante. Traer eso a algo moderno es un poco el flash de este disco. Porque, aparte, todo ese sonido va a volver. Viste que todo es cíclico”, contó la cantante argentina en una entrevista con Rolling Stones.

Asimismo, destacó como influencia “Blackout”, el disco que Britney Spears lanzó en 2007, al señalar que “siempre” pensó en eso cuando pensó en encaminar su búsqueda artística.

“Yo no sabía quién era musicalmente. Había hecho cosas infanto-juveniles, Teen Angels y estos productos de tele que tenían música, que a mí me enseñaron todo: la experiencia de un escenario detrás de otro, las giras, todas esas bizarreadas las viví gracias a esos proyectos televisivos, que me dieron la confianza para que un día me metiera en un estudio a grabar mi música y que no me pareciera ajena esa situación”, cerró Lali.