El 2022 viene a lo grande para Lali Espósito en materia profesional. De regreso a los escenarios después de dos años de pandemia de coronavirus y con constantes nuevos lanzamientos de su música, la cantante no para de brillar. Su más reciente canción “N5″ ya es un éxito en las plataformas y una favorita entre sus fans.

El video cuenta con la participación de Leonardo Sbaraglia y Verónica Llinás y fue lanzado el día anterior a su debut en el Luna Park. La emoción por el nuevo tema fue total y hasta ahora suma 1.75 millones de reproducciones y se posiciona en el puesto 15 de tendencias de música en YouTube.

“Te quiero encima, con nada encima / Solo el cinco de Channel / Ya rompimos la tarima / Luego el cuarto del hotel”, reza el estribillo y cuenta la historia de seducción entre dos mujeres. El tema llega después de ser vista a los besos con Lola Índigo en Madrid y Lali confesó que “N5″ está dedicado a la cantante española.

“En cierta manera, sí. Es una historia larga, por eso digo que, en cierta manera, pero sí”, reveló la intérprete de “Disciplina” cuando fue consultada sobre el origen de la canción por Marina Correa en el programa Dio la nota del Canal 9 de Mendoza.

Y contó: “Es una canción que esta buenísima, a mí me encanta. Este tema es parte de una anécdota que me hace reír y me divierte”. Pero no reveló detalles de lo sucedido que inspiró la letra de su hit.

Lali Espósito posó para la revista Rolling Stone. Foto: Guido Adler para revista Rolling Stone.

“Y cuando estaba en el estudio trabajando en este tema con Maurito y Tincho, mi productor y con quien escribo, por supuesto que todas las anécdotas, todas las vivencias, cosas irónicas y de verdad, todo eso uno lo termina poniendo en las canciones y le dan cuerpo y vida a la letra. Así que, obviamente, tiene que ver un poco con eso”, cerró.

Lali Espósito, a los besos con Lola Índigo

Cuando Lali se encontraba en Madrid por las grabaciones de “Sky Rojo” coincidió en la popular fiesta Bresh con Lola Índigo. Rápidamente circularon por redes imágenes en las que se las ve muy cerca y a los besos, lo que comenzó rumores de romance.