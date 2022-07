Durante la temporada anterior de La Voz Argentina, realizada el año pasado, Lali Espósito contó con la compañía de otra de las grandes figuras de la música urbana: Nicki Nicole. Ambas cantaron sus hits “Wapo Traketero” y “Boomerang”, además, sorprendieron con sus looks.

Para la presentación en vivo, las dos optaron por lucir el mismo corset aunque lo combinaron de diferentes maneras. Nicki Nicole apareció en escena con un total look blanco y su cabello negro y largo. Mientras que Lali Espósito eligió un outfit total black con el cabello rosa pastel.

Lali y Nicki Nicole en La Voz Argentina 2021 Foto: Instagram

La cantante rosarina se sumó a la jurado del programa de talentos para interpretar el tema que la llevó a la popularidad “Wapo Traketero”, además incluyó un fragmento de “YaMeFui”, la canción que lanzó junto a Duki y Bizarrap. Por su parte, Lali se sumó para encender la pista con su hit “Boomerang”.

Por primera vez, dos de las artistas argentinas más aclamadas a nivel mundial, compartieron un momento en el escenario y enloquecieron a la audiencia. Nicki con un estilo inocente y elegante, se destacó por su tranquilidad. Mientras que Lali le agregó el fuego, el carisma y presencia escénica indiscutible a la performance.

Lali Espósito confesó que “N5″ está dedicada a Lola Índigo: “Es una historia larga”

“Te quiero encima, con nada encima / Solo el cinco de Channel / Ya rompimos la tarima / Luego el cuarto del hotel”, reza el estribillo y cuenta la historia de seducción entre dos mujeres. El tema llega después de ser vista a los besos con Lola Índigo en Madrid y Lali confesó que “N5″ está dedicado a la cantante española.

“En cierta manera, sí. Es una historia larga, por eso digo que, en cierta manera, pero sí”, reveló la intérprete de “Disciplina” cuando fue consultada sobre el origen de la canción por Marina Correa en el programa Dio la nota del Canal 9 de Mendoza.

Y contó: “Es una canción que esta buenísima, a mí me encanta. Este tema es parte de una anécdota que me hace reír y me divierte”. Pero no reveló detalles de lo sucedido que inspiró la letra de su hit.