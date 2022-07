Finalmente, Trueno reveló que “Un Paso” será el single que lanzará junto a J Balvin. La colaboración es una de las canciones que faltaban salir a la luz de su álbum “Bien o mal”. Todavía queda saber cuándo será la fecha de lanzamiento.

Mediante un tweet, Trueno confirmó que sacará una colaboración con J Balvin. “Un Paso”, la canción perteneciente a su segundo disco, será otro de los featuring internacionales que tiene Mateo Palacios en su discografía. Además, mostró un adelanto en Tik Tok.

Luego de que Residente arremetiera contra J Balvin en su BZRP Music Session, el colombiano viajó a Argentina y estuvo unos días en Buenos Aires para rodar el videoclip en La Boca junto al rapero argentino.

Con el pasar de los meses, la incógnita por saber en qué había quedado ese proyecto creció. Hasta el momento, Trueno solo había comentado que las canciones que faltaban salir de su álbum eran junto a dos artistas de otros países.

El fanatismo de J Balvin por los artistas argentinos

Hace un tiempo, en un stream con Markitos Navajas, J Balvin nombró a varios referentes argentinos: “Me encanta Trueno. Obviamente, el novio de María, Rusher King, también me encanta, canta más melódico pero me encanta. Nicki Nicole y Cazzu es familia, Khea... A todos los admiro muchísimo”, dijo el colombiano.

No fue la única vez que J Balvin elogia a artistas argentinos de trap, ya que en otra oportunidad habló muy bien de ellos e incluso consideró hacer alguna canción con Nicki Nicole o Cazzu.