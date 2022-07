Trueno fue víctima de un robo en su propio show en Girona, España, cuando se arrojó al público y alguien le sacó su durag que luego logró recuperar.

Apenas Trueno se percató de que le faltaba su durag, le compartió al público lo sucedido y amenazó con suspender el show. “Hasta que no esté el durag de vuelta no vamos a tocar, porque no nos podemos robar entre nosotros, así que depende de ustedes Girona”, dijo.

Por su parte, su papá Pedro Peligro también se sumó al reclamo: “Esto es cultura hip hop, no sean noticia por esto ciudad. Esto es cultura de barrio, a la gente de barrio no se la roba, se la respeta”.

Tras el pedido de Trueno y su equipo, el durag fue devuelto al rapero, quien cerró su show cantando “Dance Crip”, en el marco de su gira por España con su reciente álbum “Bien o mal”.

Trueno y Nathy Peluso estrenaron el video oficial de “Argentina”

El rapero y la cantante argentina vienen de estrenar oficialmente el videoclip de “Argentina”, uno de los temas que compone el álbum de Trueno, titulado “Bien o mal” y del que hasta el momento solo contaba con un video lyrics.

“Argentina” es un rap que atraviesa todas las provincias, nombrándolas, destacando algo de cada una de ellas y reflejando los sentimientos encontrados que pueden sentirse por este país. Por un lado Trueno, hablando de aquello que ocurre en las entrañas de la nación, y por otro Nathy Peluso extrañando Buenos Aires tras ir a trabajar al extranjero.

En apenas dos horas, el video musical ya contaba con más de 100.000 reproducciones en YouTube, lo que hizo que que posicionara en tendencias musicales.