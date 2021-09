Córdoba comenzará a vacunar a menores de 17 años contra el coronavirus. Para esta campaña, desde el ministerio de Salud provincial indicaron que utilizarán las vacunas de Pfizer, que llegaron el martes a la provincia, y Moderna para aquellas personas en ese rango etario sin comorbilidades.

La vacunación comenzará este sábado y en las próximas horas comenzarán a notificar a aquellas personas que se hayan registrado previamente de manera voluntaria en este sitio web. Los primeros en recibir los mensajes con el día, hora y lugar de vacunación serán aquellos jóvenes de 17 años que tengan mayor antigüedad de inscripción en el sitio web.

Desde el Gobierno provincial enfatizaron que no se debe asistir a los vacunatorios sin turno, ya que las personas de este grupo etario que no lo acrediten no serán vacunadas.

Asimismo, quienes deseen vacunarse y no se hayan registrado, deben hacerlo en la mencionada web y sin necesidad de contar con Ciudadano Digital (CiDi). Hasta el día de la fecha, las vacunas contra Covid-19 no están autorizadas para aplicación en personas menores de 12 años.

Llegaron dosis de Cansino, Moderna, AstraZeneca, Pfizer y Sputnik V

Justamente en la jornada del martes, el ministerio de Salud confirmó el arribo de 44.000 dosis de AstraZeneca, 33.180 de Cansino, 12.880 de Moderna, 8.190 de Pfizer, y 63.000 dosis del segundo componente de Sputnik V, enviadas por Nación.

Al respecto, tanto las vacunas de AstraZeneca como el segundo componente de Sputnik V serán utilizadas para completar esquemas. En estos casos, deberán esperar la notificación para recibir la segunda dosis.