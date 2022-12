Causa Hospital Materno Neonatal de Córdoba: Brenda Agüero habló desde la cárcel

La única enfermera detenida en el marco de la causa por las muertes de bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba, Brenda Agüero, habló por segunda vez con los medios. Este viernes, se conoció una entrevista televisiva donde no se guardó nada.

En esta oportunidad, la joven de 27 años reiteró su inocencia, apuntó contra el fiscal Raúl Garzón y dio nombres de autoridades implicadas. Además, describió qué pasa dentro del nosocomio y reveló el nombre del enfermero que coincide en los 13 partos investigados.

Habló desde la cárcel y por primera vez para la TV, Brenda Agüero. (Captura entrevista ElDoce.tv)

Cómo es estar cuatro meses en la cárcel

La enfermera cumplió cuatro meses como detenida el 19 de diciembre y expresó que la pasa como puede y no es fácil estar en una cárcel. “Lo más complicado es estar lejos de mi familia porque soy muy apegado a ellos, en particular a mi mamá”, describió en diálogo con El Doce.

Barrio San Jorge, de Río Ceballos, donde vivía Brenda Agüero, la enfermera detenida por la muerte de bebés en el Materno Neonatal. (La Voz)

La mujer estuvo aislada de todo contacto con las reclusas y actividades hasta hace poco más de dos semanas. ”Tenía miedo porque es la primera vez que me toca vivir esto y me imaginé lo peor, pero se me acercaron para apoyarme y decirme que creían en mi inocencia”,recordó sobre cómo fue la transición.

Cómo fue la detención del 19 de agosto

“Cuando me fueron a detener fue una sorpresa que no me esperaba”, reveló la joven que vivía en Río Ceballos. Desde ese entonces, no para de pensar en, “¿por qué a mí?”. Hasta que un obispo del centro carcelario se le acercó y la invitó a reflexionar.

“En un momento me enojé con Dios ¿por qué me toca pasar todo esto? y estaba muy enojada. Un obispo se me acercó y me dijo que empiece a buscar el para qué en lugar de culparme”, contextualizó la presa.

La enfermera fue detenida el 19 de agosto por la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal. (Nico Bravo/La Voz)

Al ser consultada sobre el motivo de su detención, Agüero respondió: “El hecho de saber bastante información de lo que pasaba me jugó en contra”. Y pensó: “Si no hubiese dicho nada, estaría en casa con mi familia”.

La antigüedad de las muertes dentro del Materno Neonatal de Córdoba

“Los fallecimientos de bebés no vienen desde ahora. Inclusive, antes que yo empezará a trabajar en el Materno Neonatal”, reveló la protagonista. En tanto, dijo que desde El Ente Regulador de los Servicios Públicos(Ersep) “todos estaban al tanto”.

Hospital Materno Neonatal de Córdoba. (La Voz / José Hernández)

“Viviana Martínez, Marcelo Roco y Marcelo Cabañez no hicieron nada y estaban al tanto de la situación”, apuntó la imputada por cinco muertes e intento de homicidio en otros ocho casos.

La denuncia desestimada

En otra instancia de la entrevista, la mujer describió cómo se distribuyen los insumos médicos y una situación que ocurrió: “En la sala de parto, en el centro obstétrico, tenemos un carro de medicación y vi que faltaban algunos”.

Ante esta situación, Brenda advirtió a la supervisora del centro obstétrico, Fabiana de Soto, quien le respondió que ya lo iban a responder. A ella le sorprendió la réplica porque “faltaba el 90% de la medicación de un carro y el 60% del otro”.

Más adelante, la principal apuntada recordó que habló con Alejandro Escudero Salama y estaba presente la jefa del servicio, Alicia Ariza. “Cuando les pregunte el motivo de mi licencia me retrucaron con que me tenía que ir a mi casa y no podía hablar con nadie”, reveló y se preguntó: “¿Qué pasaba si yo hacía la denuncia?”.

Alejandro Escudero Salama, exsubdirector del Neonatal (gentileza) Foto: gentileza

La mesura en la medicación mal administrada

“En lo que respecta a medicación mal administrada no puedo dar fe de eso porque yo no estaba en la parte de Neonatología”, indicó la profesional. En sintonía, recalcó que las enfermeras de esa área o neonatologas se encargan de la labor.

“Sí puedo dar fe de un fin de semana que no había mucho movimiento. Acomodamos medicación del área con la neonatologa, Silvana Calgiero y la enfermera, Soledad Chiavo”, aseguró la joven. En ese entonces, descubrieron dos guantes llenos de vitamina K vencida y vitaminas de dos laboratorios diferentes.

Las pericias arrojaron que los menores fallecieron por el exceso de potasio en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba. (La Voz / José Hernández)

Luego, la profesional explicó que en el área de Neonatología hay un sector donde guardan la vitamina que administran a los bebés cuando nacen. “Había más de una ampolla vencida y de dos laboratorios diferentes”, recalcó.

Por este motivo, ella notificó a la supervisora de Neonatología y a la directora del nosocomio, Liliana Asís. “Ese día cambiaron toda la medicación, pero yo no puedo asegurar si fue un descuido o hubo una mala intención”, recalcó.

El empecinamiento del fiscal Raúl Garzón

“No le encuentro sentido a mi detención sabiendo que no soy la única que coincidía con todos los días”, reflexionó la principal apuntada por el jurista que dirige la investigación. Al mismo tiempo, aseguró que no hay ninguna prueba que la culpe y por eso aseguró: “El fiscal Garzón no está investigando la causa, me está investigando a mí”.

Fiscal provincial Raúl Garzón.

El principal apuntado por Brenda Agüero

“Todas las madres coinciden en que pierden de vista a los bebés al momento del parto. Cuando se los regresan tras su paso por la cervocuna, les ven marcas”, narró la mujer a partir de las declaraciones de las madres víctimas.

“Hay una persona que coincide en todos los partos: un enfermero, Franco Cruz”, dijo la profesional que reiteró en varias oportunidades que no se desempeña en el área de Neonatología y no está en contacto con los menores.

Las madres de bebés fallecidos en el Neonatal.

“Él coincide con la declaración de las madres porque las llevaba en silla de ruedas, les colocó suero y entregó a sus bebés”, explicó Agüero sobre Cruz. Por último, reveló que ella no estaba en los partos casi nunca porque le molesta la violencia obstétrica propia del proceso.

El cambio en el Materno Neonatal de Córdoba tras la denuncia pública de las muertes

Por último, la mujer que carece de su libertad desde el 19 de agosto recordó que antes de conocerse el caso, cuando un bebé nacía, “se lo cambiaba, se lo llevaba a la sala de Neonatología y se lo perdía de vista por 30 minutos aproximadamente”. Ahora, se empezó a dar al menor de manera inmediata a las progenitoras y se permitió el acceso a los familiares.