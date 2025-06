El fiscal Raúl Garzón cuestionó el veredicto en el juicio del Neonatal y habló de Brenda Agüero

A cinco días del veredicto del juicio que investigó las muertes y descompensaciones de bebés en el Hospital Materno Neonatal, Raúl Garzón, fiscal de instrucción, cuestionó el veredicto y las penas a los funcionarios. Además, habló de Brenda Agüero, enfermera condenada a prisión perpetua.

El fiscal Raúl Garzón cuestionó las penas en el juicio del Neonatal

“Podría haber sido de otra manera”, dijo con tono de crítica Garzón, en diálogo con El Doce. En este sentido, reveló que fue testigo del juicio “con mucha impotencia en muchos de los pasajes”.

En cuanto a los 10 funcionarios imputados en el marco del juicio, el profesional analizó que hubieron “diferentes responsabilidades” y por ello puso en duda las sentencias.

Fiscal Raúl Garzón (Pedro Castillo / La Voz)

“No es lo mismo una jefa de servicio que una directora. Ni un ministro... ahora, con los funcionarios públicos,desde los directivos hasta el señor ministro, hay como una gradación de responsabilidades antes del juicio”, recalcó.

Juicio del Neonatal: Raúl Garzón habló de Brenda Agüero

Aunque no hizo una mención específica, se mostró disconforme con la absolución por mayoría a Diego Hernán Cardozo, exministro de Salud, del hecho calificado legalmente como como encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público, en calidad de coautor.

La reacción de Brenda Agüero tras conocer la sentencia. (Javier Colomer / La Voz)

Por último, sostuvo que Agüero no fue un chivo expiatorio de las autoridades y la prisión perpetua fue acertada. “La prueba me llevó a ella. Acá no hubo perejiles de ninguna manera. Nadie se iba a imaginar al inicio que había una asesina serial”, concluyó.