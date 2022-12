Causa Materno Neonatal de Córdoba: se filtró una conversación clave entre la exdirectora y Cardozo

En medio de la investigación sobre la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba, en las últimas horas se filtró una conversación clave entre la exdirectora del nosocomio, Liliana Asís, y el exministro de Salud provincial, Diego Cardozo.

Según informaron en Arriba Córdoba, el diálogo se produjo menos de una hora después de que se concretara la detención de la enfermera Brenda Agüero, principal sospechosa por los decesos. En esa charla, ambos funcionaron aseguran que “no hay nada que esconder” y también participa Pablo Carvajal, exsecretario de Salud.

La conversación entre Cardozo, Asís y Carvajal

El extracto de la conversación entre Diego Cardozo, Liliana Asís y Pablo Carvajal publicada por El Doce:

- Cardozo: Sí vamos a salir, Lili, vamos a salir de esta, quédate tranquila. Ya vas a ver, vamos a presentar todas las pruebas que no, que siempre has cumplido con tu funciones como corresponden, así que quédate tranquila por eso. Es cuestión de que agarremos un buen abogado y empecemos a presentar pruebas y las cosas se van a encaminar.

- Asís: Bueno, Diego. No hay nada que esconder, gracias a Dios que no hay nada que esconder.

- Cardozo: Ya sé que no hay nada que esconder, pero que tilden un poco menos de homicida. A la mina la detuvieron ya.

- Asís: ¿Está detenida?

- Cardozo: Si, la detuvieron. Está acusada de homicidio culposo reiterado.

- Asís: Y yo el lunes ¿qué voy a decirle? No tengo idea qué voy a decirle, si me preguntan, si esta chica, yo no he tomado conducta con ella y sí, la tomamos, la sacamos, pero...

- Carvajal: Estaba de vacaciones desde el día 7, desde que fueron las autopsias que ellos dicen que la han detenido, así que quedate tranquila Lili.

- Asís: Bueno.

- Carvajal: Vos decís la verdad, nada más.

- Asís: Sí, sí, yo no tengo nada que esconder porque nadie ha hecho nada para esconder nada, ni esconder bajo la alfombra las cosas, pero...