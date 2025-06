Insólito: Brenda Agüero acusó a las mamás del Neonatal de estar “guionadas”

A pocos días de conocerse la sentencia en el juicio por las muertes de bebés en el Hospital Neonatal, la principal acusada de los homicidios, Brenda Agüero, hizo uso de su última palabra ante el jurado popular y los jueces.

En una declaración que generó revuelo, Agüero no solo insistió con su inocencia, sino que también lanzó un llamativo y controvertido reproche a las madres de las víctimas, sugiriendo que sus testimonios estaban “guionados”.

NEONATAL: BRENDA AGÜERO ACUSÓ A LAS MAMÁS DE ESTAR “GUIONADAS”

Durante su exposición final, Agüero dijo: “Me dolió un montón ver a las mamás sentadas con un papelito. Vos decís ‘se te murió un hijo’, no sé por qué la necesidad de guionarlas. Perdón, pero me resultó muy chocante eso. Es algo que no me pasó nunca y espero nunca tener que vivirla, pero todo el guión... no, no”. Este comentario marcó uno de los momentos más tensos de la audiencia final.

La enfermera, quien afirmó estar “sumamente tranquila, independientemente de la decisión que tomen” los jurados, negó una y otra vez las acusaciones en su contra. Aseguró que “no hay una asesina serial como lo han hecho ver antes de que empezara este juicio”.

El juicio está llegando a su etapa decisiva. La fiscalía solicitó prisión perpetua para Brenda Agüero. Asimismo, pidió penas que van desde uno hasta cuatro años de prisión, sumado a inhabilitaciones, para otros 12 imputados por encubrimiento e irregularidades administrativas.