Este martes 10 de junio, Brenda Agüero dio su última palabra en el marco del juicio que investiga las muertes y descompensaciones de bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba. A lo largo de su alocución, aseguró estar muy tranquila y sentenció “no soy ninguna asesina”.

La última palabra de Brenda Agüero en el juicio del Neonatal: “Estoy muy tranquila”

“Siento muchísima responsabilidad sobre esos cuerpos porque eso yo lo puedo... lo entiendo. Se que no es tarea fácil tampoco para ustedes el tener que decidir (jurado) pase lo que pase el 18, estoy sumamente tranquila”, describió la principal acusada en la causa.

Brenda Agüero habló por última vez previo a conocer la sentencia en el juicio del Neonatal. (Ramiro Pereyra/La Voz)

“Independientemente de la decisión que ustedes tomen se que no hice nada de lo que se me está acusando y eso me da muchísima tranquilidad”, expresó hacia el jurado y el tribunal que dará a conocer el veredicto el miércoles 18 de junio.

En este sentido, explicó: “Por eso es que no necesito tratar de convencer a un jurado porque todos dicen ´convencer al jurado´, pero no veo esa obligación más allá de que de ellos dependa que yo tenga que pasar mucho tiempo en Bouwer.

“Estoy muy tranquila. No hay una asesina serial como lo han hecho ver antes de que empezara este juicio. Así como lo dije antes de los alegatos, creo que quedó muy comprobado y seguro que no fueron asesinatos ni intentos de homicidio”, ponderó.

En otro apartado, adelantó: “Dios no me va a dejar sola el 18 y va a haber justicia tanto para las madres como para mi”. Por otro lado, denunció “desigualdad” en comparación con el resto de los imputados “porque no tienen la caratula que tengo yo ni llevan detenidos el tiempo que yo llevo”.

Por último, contó que ella entró a neonatalogía porque ama a los niños y pidió: “No quiero que digan que no tengo corazón”.