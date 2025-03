Juicio del Neonatal: se conocieron las imágenes que tenía Brenda Agüero en su celular

En el marco de la reanudación del juicio que investiga las descompensaciones y las muertes en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba, se conocieron las imágenes que tenía Brenda Agüero, la principal enfermera acusada, en su celular.

Se conocieron las imágenes que tenía Brenda Agüero en su celular

La 30ª audiencia del proceso judicial que se desarrolló el martes 11 de marzo fue caliente. María José Miranda y Gabriel Spitale, los dos peritos técnicos que indagaron el dispositivo, y Sergio Lynch, médico especialista.

Celeste, hermana de Brenda Agüero, la enfermera imputada por la muerte de bebés en el Hospital Neonatal. (La Voz)

Los peritos técnicos aportaron información relacionada a las pruebas recopiladas. Fotos que tenía Agüero en su teléfono, algunas obtenidas con el propio aparato, otras de archivos PDF y otras más de la carpeta WhatsApp, fueron compartidas en la sala de audiencias.

Qué tenían las imágenes del celular de Brenda Agüero

Sin embargo, de algunas no se pudo establecer si eran recibidas o enviadas por la acusada. Bebés incubados, canalizados (descargadas de un PDF), de distintas medicaciones (en una aparecía una ampolla de vitamina K) y personales de la enfermera fueron algunos ejemplos.

Juicio por las muertes del Neonatal. Declara el comisario Néstor Andrés Biscotti. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Pero una en particular captó el interés de la sala: la mano de un bebé con tres puntos rojos. El abogado defensor de Agüero, Gustavo Nievas, cuestionó la pertinencia de las imágenes, pero el tribunal no hizo lugar ya que forman parte del peritaje interdisciplinario.

Qué dijo el fiscal sobre las imágenes del celular de Brenda Agüero

Por su parte, el fiscal de Cámara, Sergio Ruiz Moreno, pidió cautela: “Hay mucha subjetividad en la interpretación de la prueba. Yo no puedo inferir algo directo de las fotos, pero estas fueron evaluadas por psicólogos y psiquiatras en la ampliación del peritaje interdisciplinario”.

Quiénes más declararon en el juicio del Neonatal

Posteriormente, también prestaron declaración la médica neonatóloga María José Miranda, quien atendió a U.M. y a Francisco, que ingresó a la unidad de cuidados intensivos el mismo día y con un cuadro similar.

Juicio por las muertes del Neonatal. Declara el comisario Néstor Andrés Biscotti. (Ramiro Pereyra / La Voz)

En el caso del masculino, afirmó que no hubo explicación médica para explicar descompensaciones. Inmediatamente, quebró en llanto y sentenció: “Se lo trató con medicamentos y no respondió”. Y dijo que no había explicación médica para esas descompensaciones.

Luego, declaró Lynch, quien coordinó la guardia del 18 de marzo y generó controversia porque dijo que no se acordaba del caso de U.M. Respecto a Francisco, planteó una postura diferente a la de la familia del bebé, respecto del ofrecimiento de realizarle una autopsia al cuerpo.

Lynch dijo que les ofreció a los papás hacer una autopsia clínica –procedimiento que requiere el consentimiento de la familia– en dos oportunidades, y que no accedieron. Dadas las diferencias sobre el contenido de esa conversación, la querella de Vanesa Cáceres pidió un careo con el médico.

Allí, la mamá recordó que el médico le dijo que la autopsia tardaría siete días y que probablemente no surgiría de allí la explicación de su muerte, lo que fue interpretado como un desaliento a realizar el procedimiento sobre el cuerpo del bebé.

Lynch negó haberse referido a los siete días y de haber hecho otras de expresiones vinculadas a ese tema. Y dijo que una autopsia clínica tarda alrededor de 48 horas.

Vanesa le reprochó entonces al médico: “A mí no se me muere un hijo todos los días, así que recuerdo bien las expresiones y están de testigos mi marido y mi madre. La primera autopsia me la ofrecieron cuando aún mi hijo estaba vivo, mientras yo les pedía por favor que lo salvaran”.