Brenda Agüero quedó sin abogado defensor en la causa del hospital Neonatal de Córdoba

Brenda Agüero(27) desplazó a su abogado Luis Obregón y quedó sin defensa frente a las imputaciones en la causa del hospital Neonatal de Córdoba. La enfermera decidió cambiar de abogado, previo a la segunda indagatoria con el fiscal Raúl Garzón.

Al momento de las acusaciones, la profesional acusada eligió a Luis Pareja y Luis Obregón como dupla defensiva. Sin embargo, a fines de septiembre, el primer letrado se apartó de la causa. Este martes, Obregón confirmó también su alejamiento.

La enfermera detenida por la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal. (Nico Bravo/La Voz)

Agüero está detenida desde el 19 de agosto y está imputada por cinco homicidios calificados por procedimiento insidioso reiterado y ocho, en grado de tentativa. Desde hoy, y de cara a la segunda indagatoria, quedó sin defensa.

La enfemera deberá designar a su nuevo representante legal para ampliar la declaración indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón. Esa presentación estaba prevista para el lunes último, pero se postergó y pasaría para el martes 22 de noviembre.

La confirmación de Luis Obregón sobre la decisión de Agüero

“He dejado de ser el abogado de Brenda. Por pedido de la propia Brenda. Habría designado a otro colega, aunque no me dijo quién es”, confirmó Obregón a La Voz. Al respecto, dijo desconocer los motivos y aseguró que la comunicación se dio en el establecimiento de Bouwer.

“A mí me sorprendió mucho esto que decidió Brenda. Porque en todo este tiempo que llevo ejerciendo la defensa no tuve diferencias ni con Brenda, ni con su madre, ni con el padre”, agregó el abogado.

Y sentenció: “Brenda es muy chica y se está enfrentando a un pedido de pena perpetua. Definitivamente no es bueno (haciendo referencia a la decisión que tomó la imputada)”.