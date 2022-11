Causa Hospital Neonatal de Córdoba: las ocho pruebas recabadas que complican a Brenda Agüero

De personalidad. El fiscal releva varios testimonios que indican que Brenda era la que avisaba que los bebés se ponían mal. Cuenta al menos cinco casos en los que ella alerta de un sutil desmejoramiento, algo que ni los médicos habían detectado. “Tanto mis compañeros como la doctora Cagliero decían que si no fuera por Brenda el bebé no recibía asistencia a tiempo; yo no tengo la capacidad de ver si un bebé está bien o está mal a simple vista”, dijo al respecto una testigo. Además, no compartía la sala de descanso de enfermería, seguía trabajando y no se tomaba una pausa en su horario.