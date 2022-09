Según la defensa, Brenda Agüero avisó a autoridades sobre la descompensación de bebés

La investigación por la muerte sospechosa de bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba aguarda la palabra de la enfermera Brenda Agüero. Este lunes, su abogado defensor Luis Pareja apuntó contra las autoridades del nosocomio y afirmó que ella “puso en conocimiento a sus jefes de dos o tres situaciones en donde los bebés se empezaron a descomponer”.

En diálogo con Cadena 3, el letrado dijo que todavía no tuvieron acceso al expediente porque Agüero aún no fue indagada, “eso ocurriría este miércoles por el pedido del jueves pasado”, detalló.

Por otro lado, aseguró que Agüero “toma posición de inocencia y se considera ajena a los hechos sucedidos”.

"Ella no tiene nada que ver", aseguró la madre de enfermera acusada por las muertes de los bebés. Foto: La Voz

Sobre las inyecciones letales, Pareja trasladó lo dicho por Agüero: “Ella dice no haber colocado ningún tipo de inyección porque estaba asignada en Obstetricia, no a Neonatología”. Además, explicó que las áreas “están conectadas, pero en forma puntual Obstetricia no tiene trato con los bebés”.

Sobre el reconocimiento que hicieron dos madres contra Agüero, Pareja puso en duda a las mismas: “Las declaraciones de las madres son un poco confusas, no hablan de acto alguno respecto a la manipulación de los bebés”.