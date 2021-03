Medio centenar de trabajadores de la salud que tenían turno para aplicarse este miércoles la segunda dosis de la vacuna Sinopharm contra el coronavirus quedaron sin aislamiento en la puerta del club River Plate, en el barrio porteño de Núñez, donde habían sido citados, luego de que se les informara que no contaban con las dosis.

“Vine a las 8 de la mañana que era la hora a la que estaba citada y una persona en la puerta me dijo que no podía pasar porque, por un problema de logística, la vacuna no iba a estar hoy; le pregunté cuándo iban a estar y me dijo que era lo único que sabía”, dijo en diálogo con el canal “C5N” una psicóloga.

“Ya son las 11 de la mañana y no tenemos ninguna respuesta oficial de nada, si la vacuna no está lo puedo entender, pero quiero que al menos me confirmen qué día me voy a poder vacunar”, se quejó la mujer.

Problemas en River por la falta de vacunas Clarin

En las instalaciones de River, uno de los puntos de vacunación, quedó agolpado esta mañana el personal de salud que había llegado con su turno confirmado para recibir la segunda dosis de la vacuna Sinopharm, que se utiliza para menores de 60 años.

También se sumaban adultos mayores con turnos para inocularse la vacuna Sputnik V.

Cerca del mediodía, el Ministerio de Salud porteño dio a conocer un comunicado en el que atribuyó la situación a “un error” consistente en que “50 personas cuyos turnos habían sido cancelados no recibieron la notificación correspondiente y esta mañana no pudieron ser atendidos”.

Una médica asistencial señaló que recibió “tres mails para confirmar el turno de vacunación de hoy” y agregó: “Uno me llegó ayer mismo y hoy cuando llegué me saltan con esto. Es una vergüenza”.

“Nos dicen que no está la dosis, que no llegaron a la Ciudad las vacunas, pero eso lo dicen los voluntarios porque no hay un funcionario que nos explique con certeza. No entiendo como si ayer estaba la dosis y me mandan un mail, hoy de repente no está”, apuntó la mujer que aseguró que no se va a mover del lugar hasta que su turno sea reasignado.

Una psicopedagoga aseguró, por su parte, que llegó “a las 7 de la mañana y la justificación es que no vinieron las segundas dosis de Sinopharm. Un señor que se identificó como responsable de logística, de apellido Vallejos, me dijo que las vacunas están en el depósito de la Ciudad y como es feriado no las pueden trasladar”.

La mujer sostuvo en diálogo con “TN” que recibió la confirmación del turno por mail pero que otro voluntario del Gobierno de la Ciudad en las puertas de River le explicó que “a ellos les figura como cancelado el turno”.

En tanto, en el comunicado en el que admitió un “error” en la comunicación a las personas que habían sido citadas, el Ministerio de Salud de la Ciudad expresó que quienes asistieron a su turno “están siendo informados de que, en cuanto sea posible, serán contactados para aplicarles la segunda dosis” por vía telefónica y por email.

“Una vez que se confirme un nuevo embarque por parte del Gobierno nacional se van a destinar unidades para ser utilizadas como segundo componente, con el objetivo de completar la inmunización de los porteños que ya se aplicaron el primero”, agregó el comunicado.

También en las redes sociales algunas personas postearon que personal que participa del operativo de vacunación en River, les aseguró que sus turnos serán reasignados por lo que tenían previsto permanecer en el lugar durante horas.

En declaraciones a la prensa, otras personas indicaron que quieren una constancia de que asistieron al turno y la vacuna no se les aplicó para que no haya confusiones o se los responsabilice de no asistir al mismo.