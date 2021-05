Tras conocerse los 15 casos de Covid positivo en el plantel de River, el escenario se muestra complicado para el club de Núñez de cara al Superclásico de este domingo. El partido va a jugarse ya que, según dicta el reglamento de la Liga, no es posible pedirse la postergación de los encuentros.

Con este contexto, en la tarde de este sábado trascendió un audio que el presidente riverplatense, Rodolfo D’Onofrio, envió al grupo de WhatsApp que comparte con el dirigentes del club. En este, se refiere a la importancia de estar con los jugadores y alentar “pese a la adversidad”.

“Toda la comisión directiva, aquí no hay oposición, no hay mayoría, no hay minoría... Mañana todos juntos a creer, a estar juntos acompañando a este equipo, a estos jugadores”, comenzó su mensaje. Y continuó: “Nos tocó algo durísimo y pero vamos a salir adelante”.

A la vez, se refirió a los jugadores que este domingo serán titulares, y a cómo los encuentra este desafío. “Están con mucha fe, se los puedo asegurar. Hay que creer mucho y juntos vamos a poder alentarlos, en la pequeña cantidad que seamos, vayamos con esa actitud y la idea de que podemos”, subrayó.

“Somos puntos y ellos banca, y se la van a tener que bancar”, dijo en referencia a Boca. “Les tengo mucho fe a estos chicos y también para el miércoles. Ante la mala siempre hemos tenido la fuerza para pelear. Mañana vamos a lograr algo heroico y si no se logra, también los vamos a acompañar”, concluyó el contundente mensaje.