En la gala de los Premios Oscar 2021, Chloé Zhao se llevó el premio a la mejor dirección por “Nomadland” en la 93 edición de los premios de la Academia de Hollywood.

La directora de cine china-estadounidense se convirtió en la segunda mujer en la historia en recibir la estatuilla a “Mejor director”, la primera en hacerlo fue Kathryn Bigelow en 2009, por la película “Vivir al límite”.

Chloé Zhao (AP)

Zhao es recordada por producciones como “Songs My Brothers Taught Me” y “The Rider”. “Nomadland” es su tercer largometraje, el cual es uno de los favoritos de la noche y que se trató de una adaptación del libro escrito en 2017 por la periodista Jessica Bruder “País Nómada: Supervivientes del siglo XXI”.

En esta imagen, la directora Chloé Zhao acaricia la cabeza de la actriz Frances McDormand en el set de "Nomadland". AP

Tras “Nomadland”, la directora afronta el reto de dirigir el próximo proyecto de los estudios Marvel, “The Eternals”, una aventura de superhéroes y que seguramente será un éxito en la gran pantalla.

“Nomadland”, el gran éxito de Chloé Zhao

La película recorre las costumbres y vivencias de personas que adoptaron una vida nómade en busca de oportunidades de trabajo a través de la mirada de Fern (Frances McDormand), una mujer que atraviesa la pérdida de su esposo cuando el pueblo industrial de Nevada en el que viven sufre el colapso económico y pierde su estatus residencial.

Nomadland.

Ante esa situación, Fern decide lanzarse a las rutas del oeste estadounidense, donde conoce a otras personas que viven de esa forma no convencional, entre los que se encuentran nómades reales y referencias como Linda May y Bob Wells, cuya participación en la producción sigue la línea que manejó Zhao en oportunidades anteriores, en las que también trabajó con actores no profesionales.

